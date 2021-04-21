因應帶有變種病毒的29歲印裔男因曾遊長洲，政府上周六（17日）要求曾身處中環5號碼頭、長洲渡輪碼頭或曾乘搭新渡輪往返中環及長洲的市民須強制檢測。不過有長洲醫院醫護人員表示，多名醫護人員於4月18日至20日進行檢測後仍未有結果，便被管理層要求上班，包括如常在病房工作及接觸病人，批評醫院帶頭違反衞生防護中心及醫管局總部指引，即強檢人士未有檢測結果前應留在家中，「如果有同事真係唔好彩感染咗，喺醫院傳開去咁點算？」

政府上周六（17日）發出強制檢測公告，要求本月14日身處中環5號碼頭、長洲渡輪碼頭或曾乘搭新渡輪往返中環及長洲的市民，需於19日或之前強制檢測。

有長洲醫院醫護人員表示，4月18日早午晚三更有6至7名前醫護人員未有檢測結果，便被管理層要求如常上班，當中包括須在病房工作的醫護人員；19日則仍有3至4名同事未有檢測結果，但仍須繼續上班，而4月20日仍有兩名於社區檢測中心做檢測的前線醫護人員，未有檢測結果，也被上司要求如常上班。

醫管局曾發內部指引 主管可按情況安排WFH或准缺勤

該醫護人員批評院方違反衞生防護中心的指示，即強檢人士未有檢測結果前，應盡可能留在家中。去年底醫管局曾發出內部通訊，指須強制檢測的員工，應通知主管及醫院感染控制組，獲取相關感染控制建議及作出合適工作安排。等候檢測結果期間盡可能留在家中，主管可按個別情況安排在家工作或獲准缺勤。

雖然最終沒有醫院員工確診，但該醫護批評，「如果有同事真係唔好彩感染咗，喺醫院傳開去咁點算？」質疑為何管理層沒有調配人手，令同事及病人都承受風險。

院方：已考慮受傳染風險較低

長洲醫院發言人表示，為方便同事進行檢測及盡量確保臨床服務不受影響，醫院額外安排受檢測公告影響的同事於4月18日上午，分別在東區醫院或長洲醫院急症室進行檢測，當日55名檢測的同事中，51人檢測結果於同日傍晚確定為陰性，其餘4名同事於4月19日及20日獲悉檢測結果為陰性。

該院曾徵詢聯網感染控制組作風險評估，考慮到受傳染風險相對較低，已即時提醒於4月18日早上回院工作的同事，保持嚴格感染控制措施，包括分開用餐時間、用餐時減少社交傾談、注意個人衞生，並佩戴合適保護裝備工作，以保障病人安全。院方亦於同日早上安排增派1名護士下午回院值勤，以便人手調配；其餘須於4月18下午至19日當值而未有檢測結果的臨床服務員工，均被安排非接觸病人或非臨床工作，直至檢測結果為陰性。

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