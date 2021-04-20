【本報訊】上月將軍澳善明邨發生強烈屍臭事件，揭發政府部門互相卸責醜態，最終遺體被發現後三星期才有人上門徹底清潔。近日尚德邨也發生同類事件。一名獨居老婦在月初倒斃家中，屍體移走半個月，屍臭仍充斥樓層，居民要用毛巾掩鼻而行，有人更搬往酒店暫住。居民再評房署及警方互相卸責，態度愛理不理。

「好官僚主義」

警方指，本月4日下午約3時，接獲尚德邨尚仁樓住戶報告有單位傳出異味，消防員到場破門證實獨居72歲姓鄭的老婦倒斃床上。警方經調查後認為事件無可疑，列屍體發現案處理。

房屋署兩度派員到場，用帆布及牛皮膠紙封閉涉事單位門縫，又在門外加置木板，並放滿臭丸及空氣清新劑，但濃烈屍臭仍充斥走廊，同層住戶梁先生曾向房署及區議員求助。他形容臭味非常嘔心，每次出入都需用浸過滴露消毒藥水的濕毛巾掩鼻而行，附近鄰居更不願開門，梁先生同住的子女更於本月初搬往酒店暫避。

當區區議員李嘉睿指，房署稱警方需待親屬認領財物及搜證，才會進行清潔單位，梁先生不滿房署解釋，認為政府部門互相卸責，「好官僚主義，佢哋感受唔到我哋嗰陣壓力，如果5分滿分，我淨係畀0.5分，（房署）淨係封板根本無處理過（問題）」。房署稱已聯絡戶主家屬，因涉事單位至今仍由警方接管，家屬未能入內，房署曾於本月4日在警方同意下安排工人入內消毒，房署已向警方要求再到單位消毒，正等待警方回覆。本報正向警方查詢。