無國界記者（RSF）公佈2021年度「全球新聞自由指數」，香港在全球180個國家及地區中排第80位，跟去年並列有統計以來最低，且分數繼續惡化。RSF直指去年實施的港版國安法威脅新聞自由，而被起訴的壹傳媒創辦人黎智英，恐面臨終身監禁。

RSF以積分反映各地新聞自由，分數越低者越自由。挪威以6.72分蟬聯新聞最自由的國家，亞洲地區則由南韓和台灣分列冠亞。去年香港跌至第80名的歷史新低，今年雖然排名不變，但分數卻由去年的30.01增至30.44，本港新聞自由得分比中亞的吉爾吉斯還要差。至於中國則以78.72的高分，排行全球倒數第四的第177位。

RSF列黎智英被囚作例子

RSF批評北京訂立的港版國安法，「讓中國直接插手香港事務，懲治其眼中一切『危害國家安全』的行為，對記者非常危險」，更以黎智英的遭遇作為例子；又指香港電台正受到政府全面威嚇，編採備受操控。RSF認為，北京正以建立「世界傳媒新秩序」之名，試圖對外輸出其壓迫新聞自由的模式。

根據RSF的統計，香港是33個有傳媒工作者被囚禁的地區之一，被囚者包括黎智英，中國大陸則是全球拘禁最多記者的國家，超過120人因為捍衞新聞自由在囚，包括去年8月被捕的澳洲籍記者成蕾。曾向外媒提供西藏消息的貢卻津巴已在今年2月死於獄中。

不過，RSF點名提及本港多個獨立網媒，包括眾新聞、立場新聞、端傳媒、香港自由新聞（Hong Kong Free Press）及獨立媒體，形容它們是反抗力量，有賴公眾集資而存在，讀者數量正逐步增長。

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