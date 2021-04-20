成日轉工、份份工做唔長，兼做事容易衝動又無耐性，小心是受到成人患專注力不足影響。精神科醫生表示，專注力不足人士因組織能力較差，返工會多甩漏、經常亂七八糟，容易被誤解為無心工作、做事散漫，導致返工不開心及受壓而頻頻轉工，呼籲患者別氣餒，適當藥物治療，配合揀啱工種、工作環境及工作方法，有助減少職場碰壁。

香港大學精神醫學系榮譽臨床助理教授兼精神科專科醫生麥棨諾表示，臨床上每月大約有2、3名成年病人，被診斷出患有不同程度的專注力不足問題。他們大部份人因情緒問題，如工作壓力大、人際關係差而求醫，經詳細查問病歷，透過尋找蛛絲馬迹，包括向家人了解病人於兒童時期的情況，確診有專注力不足的問題。患者通常在兒童期已有一些症狀，例如「成日坐唔定」、「做嘢好大頭蝦」等，但一直被忽略及沒有接受診治。

組織力差易被誤解為工作懶散

患者密密轉工的原因眾多，可以與心態有關，也可能是有情緒病如焦慮症等，罹患專注力不足都是其中一個原因。患者因為集中力、組織能力較差，工作上會較多甩漏、容易拖延，做事未能趕及死線（deadline），容易被上司責備或遭同事誤解工作散漫、無心工作，「同事會覺得佢哋（專注力不足患者）成日好似無所事事、唔會坐定定做嘢，或者做得好慢，同佢講嘢又好似漫不經心咁」，加上脾氣大及容易暴躁，通常跟同事關係差。在種種壓力下，患者便會頻密轉工。

曾有40歲男士求診，本身因焦慮、抑鬱等症狀在公立醫院持續覆診達10年。病人從事文職工作，轉工達10多次，最長的一份工作僅做了一年半，每份工作都與上司和同事關係差，工作時又很容易被外界分心，職場挫敗令他常常感到「唔開心」、做人無自信及做事變得很緊張。由於常常轉工，影響家庭收入，病人與妻子關係逐漸轉差，在家人陪同下求醫。經臨床評估及詳細查問病歷，包括向其母親了解，發現病人自小已「坐唔定、無時停」，要母親陪同才能完成功課，故診斷他同時有專注力不足的問題，病人服用提升專注力的藥物一段時間後，病情獲改善，工作效率也比之前加快，壓力有紓緩。

大腦前額葉出問題

專注力不足早於兒童期出現，患者因大腦負責自控能力的部份，即前額葉，發展不成熟、多巴胺分泌減少而致病。6歲或以上的兒童，無論在家或校園有以下症狀，家長都要及早關注，包括經常坐唔定、周身郁；做功課時有較多甩漏，很多不小心的犯錯；成日執錯書包，「好多嘢都立立亂」等，如有懷疑應盡快求醫。至於成人的專注力不足，通常較少會有坐唔定、周身郁的表現。

成人專注力不足的表現

●經常轉工，例如1年內轉工2至3次；每份工作都做唔長，做幾個月就辭職

●有情緒困擾，如唔開心、壓力大

●經常被同事或上司責備工作懶散、多錯漏，或未能如期完成工作

●其他症狀如脾氣大、做事無耐性、容易𤷪𤺧

●容易插嘴、衝口而出、做事不顧後果

●坐得耐會感到唔自在

●日常生活中有轉筆、玩筆等小動作

麥指，成人有專注力不足問題，一般要通過藥物作治療，另外可以配合一些搵工或工作方面的技巧作改善和調節。麥建議患者嘗試多了解及認識自己，揀選適合自己的工作，可以選擇一些彈性較大、不太刻板的工種，例如工作內容較多樣化、活動性大的工作；如必須從事一些集中力高的工作，可先將工序細分，再加入休息時間，有助提升專注力。

專注力其實有限，故不要為自己定下過高要求，一般來說，成人要集中做好事情，專注力最多大約1小時左右，故專注力不足人士，別要盲目要求自己要專注3、4小時，另毋須要求一次過完成所有工作。工作環境也很重要，例如使用流動性辦公室，或有共用空間的辦公室，讓工作期間可以轉位、外出散步，使返工有多一點彈性、少一點沉悶和刻板。此外，最好能保持運動習慣、多吃新鮮蔬果、少吃高脂肪食物及避免酒精，都對腦部血管健康有益，也是專注力不足人士的護腦關鍵。

成人專注力不足的生活貼士

●揀選適合自己的工作，例如有多樣化、活動性大或有走動性的工作，避免工作太刻板

●採用流動性辦公室或設共用空間的辦公室，容許轉位、外出散步

●如要從事集中力高的工序，宜「斬件」分段進行，設下時間表、小休時間，避免要求自己一次過完成

●避免飲酒、濫藥

●多吃新鮮蔬果，攝取足夠抗氧化物

●減少吃含添加劑、色素及高糖份食物

●充足睡眠及休息

●定期進行帶氧運動

資料來源：精神科專科醫生麥棨諾

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