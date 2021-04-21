金堯如新聞自由奬今日（21日）公佈得獎名單，大奬分別由港台鏗鏘集《7.21 誰主真相》及《蘋果日報》的《警隊僭建系列報道》奪得，兩份作品均以查冊作為調查工具。其中《7.21 誰主真相》編導蔡玉玲，去年被控在製作該節目時，以虛假陳述作車輛查冊，她早前否認控罪，案件明日（22日）裁決。早前下令禁止作品參賽的港台表明不會領獎。

《7.21 誰主真相》由蔡玉玲、鄭思思、楊月芬及陳琬蓉以外判形式製作。獎項主辦單位表示，《7.21 誰主真相》在「電台電視組」19份參賽作品中脫穎而出，指該作品不但獲得最高平均評分，更是所有評審單人評分的最高分數作品。

《7.21 誰主真相》藉仔細專業查冊尋找真相

評審之一、港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華表示，《7.21 誰主真相》製作團隊在7.21事件發生一年後、公眾對事件起因依然疑點重重的情況下，透過仔細和專業的查冊、審視原始閉路電視資料，並訪問關鍵人物作現身說法，在調查報道中提出「重要、且當權者不願回應」的線索。他稱不論是專業水平，還是按公眾利益考慮，獲獎都是實至名歸。

頒獎禮將於5月15日在網上舉行，港台回應《蘋果》查詢時表示，港台現正檢討提名節目參賽的機制，檢討期間港台不會參與任何獎項的遴選，亦會退出已參選的獎項提名，以及不會領取相關獎項。記者再追問會否阻止4名製作人員自行領獎，對方表示無補充。

蔡玉玲回覆《蘋果》查詢時表示，若獲主辦機構邀請，她定必出席頒獎禮。她稱獎項是對製作團隊的肯定，港台的立場對她絲毫沒有影響，又指獲獎本應是榮譽，她對港台迴避業界的肯定和認可感到荒誕。蔡玉玲又感謝外界對節目的肯定，稱能參與節目製作是她的榮幸。

重要標準之一是敢於揭發強權做出不恰當的事

至於「紙媒網媒組」大獎，則由《蘋果日報》的《警隊僭建系列報道》奪得。主辦單位表示，《蘋果》調查組透過查冊及實地求證製作報道，並給予當事人充份的回應權利。

該組別評審、恒生大學傳播學院教授李少南指，評選作品的重要標準之一是敢於揭發強權做出不恰當的事，並以事實為根據，進行深入調查報道。他稱《警隊僭建系列報道》正是不畏強權地曝光不當行為，指報道可促進社會進步，故能在該組別的46份參賽作品中獨佔鰲頭。

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