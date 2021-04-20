「成功不是終結，失敗不是終結，唯有勇氣才是永恒。」——邱吉爾

1970年3月22日，星期天，我忐忑不安地坐在深圳離境大堂上，邊防人員拿了我的「回鄉介紹書」到裏面去批核，已經一個多小時了。會讓我回香港呢，還是會被迫留下來，經歷不可知的未來？命運在待決中。

「回鄉介紹書」是那個香港人到大陸的必辦手續。在入境時，中國邊檢人員為每個拿香港身份證的旅客寫一張「回鄉介紹書」，填寫包括要去的地方、原籍、在香港的職業等資料，到了目的地後，就要到附近的公安局蓋一個印作為報到，而離開前也要去蓋一個離去的印，到邊防離境大堂，把蓋有兩個印章的介紹書給邊防人員查看，介紹書被收回就可以出境回香港了。中共建政以來一直這樣運行。那時妻子在深圳教書，我一兩個星期就回去一次探望妻女，已經十多年了。

但在前一天我如常入境後，在深圳公安局報到卻遇到刁難，辦事人對我說，要我回原籍新會去報到。我說我原籍沒有親人也沒有住址，他說新規定就是這樣，然後在介紹書上簽注「須回原籍報戶口」，並說不會給我蓋離去的印章，要回原籍蓋章。我一再解釋和分辯，他都不理。而且他不是新人，以前都一直是他辦的，都沒有問題。很顯然這是一個新規定，沒有人知道會有、也沒有事先通報的規定。跟他說甚麼，都無望了。

怎麼回原籍呢？原籍是甚麼鄉村？住哪裏？去哪裏的公安局蓋印章？無親無故的，會不會跟我蓋呢？我想了整晚；決定還是第二天先去深圳離境處闖一下，看能不能給我離境。於是，就來到了這裏。邊防人員看到我的介紹書時，立即說，是要你去原籍報到和註銷呀！我說我也不知道為甚麼會這樣。多次來往，這邊防人員已認得我了。他想了一下，就說，你先坐着，我進去查問一下。就這樣，他進去已一個多小時，我乾等着，想着會發生的各種情況：會拒絕讓我離境？會把我帶到甚麼地方審查？會逮捕和送去監獄？還是會更糟？

前一晚，妻子等我回家，就告訴我，學校的革命委員會要對她隔離審查，並說前兩天一個香港人在那裏被槍斃了，原因是他用香港的反動報紙包了一些東西帶回來，被指為進行反革命宣傳。聽說他是一個小販。妻子神色凝重。不久就有紅衞兵來把她帶走。我眼睜睜過了一夜，決定第二天闖關。

在離境大堂坐着，一個多小時後我整理自己的思緒，覺得乾着急，為無法掌握的未來遭遇困擾沒有用，只有看事情怎麼發展才知道自己的命運和應變。我開始想，我今年34歲，大約14歲左右，就被社會主義和愛國主義的理想所帶引，我一直認為自己應該做一個有理想的人，而不應該做一個我看不起的渾渾噩噩、碌碌無為的人。所信奉的理想，在過去20年，也不是沒有受過現實的質疑和考驗，但我總找到理由去為中國發生的事情辯解，說服自己不要放棄堅持。而現實是，我已經在左派文化圈中成長，十多年的編輯和寫作，有被認可的成績和地位；尤其是，剛創刊不久的《七十年代》月刊也廣受香港和海外傾向中國的華人歡迎，正是事業的起步階段。我雖還不是中共組織中人，但也非常接近中共在香港的領導者。我如果可以回到香港，我仍然無法擺脫在左派文化圈中工作和寫作。而倘若妻子被囚禁，甚至被判罪，甚而喪生呢？我兩個幼小的女兒怎麼辦？

我要為了自己的遭遇而背棄堅執的理念嗎？

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李怡