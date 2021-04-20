本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港昨日（20日）新增8宗確診，5宗個案均為無源頭個案。另有3宗輸入個案。政府晚上刊憲，將8個指明地方納入強制檢測公告，包括5間學校因爆發上呼吸道感染而須強檢。

本地個案中，包括一宗源頭不明個案透過「回港易」返港。患者為46歲女子（第11702號個案），4月6日經深圳灣口岸由東莞抵港，居於荃灣青山公路新青大廈。患者在東莞已居住整年，4月10至19日曾到荃灣如心酒店做房務員，4月19日最後上班日，其同事及由患者執房的房間住客要送往檢疫。患者於4月7日抵港時檢測，結果呈陰性，惟第12天樣本呈陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，由於患者在港長時間活動，故屬本地個案機會比較大。

另一宗由內地來港的個案患者為56歲女子（第11701號個案），無病徵，衞生防護中心仍未分類為本地還是輸入個案。患者在4月6日從福建乘高鐵經深圳灣口岸抵港。在荃灣芙蓉大廈劏房單位家居隔離，與一名家人同住，劏房其他單位有約20名住客。56歲女在內地分別於2月19日及3月19日接種兩劑疫苗，疫苗牌子仍未得知。張竹君指患者無離開過住址，故有機會屬輸入個案，但因其家人有「出出入入」，故亦有機會是本地個案。

有關本港首宗社區變種病毒株個案，衞生防護中心視察後發現酒店以S型掛鈎為住客提供飯盒，而掛鈎都比較難清潔，故不排除送飯的掛鈎成為交叉感染的途徑，而同層與第11643號個案的印裔男子重叠時間居於該酒店的人士，有2名確診者都帶有N501Y以及E484K的變異株，及屬南非變種病毒，不排除第11643號個案是於酒店內交叉感染的機會大。

天水圍3校及九龍塘2間根德園幼稚園須強檢

政府周二晚公佈的強制檢測大廈及場所，當中包括29歲印傭居住的油麗邨雍麗樓、2處工作場所包括46歲女患者工作的如心酒店，另一處則為九龍塘聯福道30號的浸會大學工程地盤。此外，天水圍3間學校包括和富慈善基金李宗德小學、聖公會夏瑞芸幼兒學校、天樂幼稚園暨幼兒園，及九龍塘2間根德園幼稚園由於爆發上呼吸道感染個案，均須強檢。

任何人在4月7日至20日期間曾在有關大廈、工作場所或學校超過2小時，須於4月22日或之前接受檢測。受檢人士若在4月18日至20日期間檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。而除李宗德小學以外，其餘4校的受檢人士如使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於4月24日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

4月20日強制檢測

●油塘道9號油麗邨雍麗樓

●荃灣楊屋道8號如心酒店

工作地點／學校

●九龍塘聯福道30號浸會大學住宿和教學綜合樓發展工程地盤

●天水圍天暉路9號和富慈善基金李宗德小學

●天水圍天龍路4號地下香港聖公會夏瑞芸幼兒學校

●九龍塘多實街5至7號根德園幼稚園

●天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園

●九龍塘根德道9號根德園幼稚園

天主教崇德英文書院暫停作文憑試試場

位於元朗的天主教崇德英文書院的一名學生早前確診，考試及評核局表示，經了解學校情況及諮詢衞生防護中心後，天主教崇德英文書院將於4月23、24及26日暫停用作文憑試試場，涉及視覺藝術、化學及通識教育科考試；該試場將由5月3日起再用作試場。

考評局會安排約280名受影響考生分別轉往屯門嗇色園主辦可藝中學及考評局荔景評核中心的試場應考上述科目。

中港貨車司機4.23起 打2針可免每日檢測

政府上周五表示，接獲廣東省港澳事務辦公室通知，由4月23日0時起，已完成接種兩劑疫苗滿14日的跨境貨車司機如透過「粵省事」程式內的「粵康碼」系統，收到廣東省發出的訊息，在入境深圳及珠海時只須持72小時核酸檢測陰性證明，並毋須進行每日入境核酸採樣。至於未完成接種兩劑疫苗滿14日、或「粵康碼」系統未顯示相關訊息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時除了須持72小時核酸檢測陰性證明，仍須在每日首次入境時接受核酸採樣。運輸署指，現時大概有11,000名中港車司機，而當中活躍司機大概有7,000多名。截至4月15日，約有6,700名司機已接種第一劑疫苗，而已接種第二劑疫苗的司機約有5,700名。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府明日（21日）會在油塘油麗邨雍麗樓，為須接受強制檢測的人士增設流動採樣站。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月25日）

●黃大仙廣場（至4月25日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月25日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月25日）

●尖東加連威老道100號（至4月25日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月25日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月25日）

●元朗安興遊樂場（至4月25日）

●天水圍天瑞體育館（至4月25日）

●屯門建生社區會堂（至4月25日）

●大埔社區中心籃球場（至4月30日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月30日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月25日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●沙田大會堂廣場（至4月24日）

供該區須強檢人士或職員

●油塘油麗邨雍麗樓地下（4月21至22日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●沙田大會堂廣場（至4月24日）

●大圍美田社區會堂（4月20日至21日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月20日17:00）

11,703宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多13人出院（第11487、11506、11507、11508、11528、11577、11581、11595、11619、11637、11644、11647、11671號個案），共11,287人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

169名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、4人嚴重（第6386、6607、10358、11654號個案），其餘162人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月20日17:00）

兩岸疫情最新數字：內地昨日（19日）新增10宗確診個案，9宗是境外輸入個案，分別上海3宗，福建2宗，浙江1宗，湖北1宗，四川1宗，陝西1宗；雲南新增1宗本土感染。另外，新增9宗無症狀感染者。大陸累計確診90,520宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,078宗，死亡個案11宗。

外國疫情（截至4月20日10:55）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.41億、死亡人數突破302萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,173萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.7萬。印度確診人數超過1,506萬，死亡人數超過17.8萬。巴西確診人數超過1,397萬，死亡人數突破37.5萬。法國確診突破500萬。俄7羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、墨西哥、伊朗。烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

●今年1月在巴西北部瑪瑙斯發現的變種病毒株P.1，加快染疫年輕病患插喉。巴西聖保羅衞生局建議所有染疫者第一時間求醫，不要等病情惡化。

●土耳其第三波疫情迅猛爆發且難以遏制，通報的死亡數和重症病患者數分別達到1個月前的4倍、2倍。

●瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）宣佈將捐贈10萬歐元（93.59萬港元），支持「疫苗全球取得機制」（COVAX）運作，確保COVID-19疫苗在全球公平分配。

●世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對疫情以「驚人速度」在世界各地25至59歲人群中擴散表示憂心。這可能是傳染性高的變種病毒使然。

世衞主要流行病學家范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）說，「我們發現，疫情在所有年齡層的傳播速度已增加」，並說上周全世界通報了520萬宗新增病例，為疫情爆發以來的單周最多病例數。單周死亡數亦連續第五周上升，累計逾300萬人病亡。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,737,347 (567,690)

印度 15,061,919 (178,769)

巴⻄ 13,977,713 (375,049)

法國 5,357,229 (101,339)

俄羅斯 4,657,509 (104,173)

英國 4,406,023 (127,522)

⼟⽿其 4,323,596 (36,267)

意⼤利 3,878,994 (117,243)

⻄班牙 3,428,354 (77,102)

德國 3,161,645 (80,153)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！