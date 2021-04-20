警務處處長鄧炳強日前講過，「假新聞」同國家安全有直接關係。的確，台灣早有《氣象法》，禁止坊間亂報天氣消息，避免社會不必要恐慌，雖然香港未有，但都唔好報「假天氣」。自稱「文以載道」、中聯辦旗下嘅《文匯報》，竟然喺網站發佈不實資訊，誣衊天文台「預測」超強颱風「舒力基」逼港、殺入800公里範圍內！但實情係，天文台只係預測個風最大機會喺1,000公里外掠過。

「寫文記者返工發夢」

民間氣象網站「香港天氣資訊中心 HKWIC」喺Telegram以〈文匯報新聞錯誤百出〉做標題出咗個post，狠批左報造謠。個post話，天文台從來冇講過超強颱風舒力基會逼近本港，亦從來冇預測個風殺入本港800公里內，更加冇預測4月18日朝早嘅多區氣溫下降到18℃左右，質問左報「到底係咪真係睇住天文台預報去撰寫新聞？」仲話文章錯處多到不堪入目，亟待改善：「上一秒稱進入800公里範圍，下一秒卻稱『過門不入』，文章矛盾，寫文記者返工發夢。」

翻查天文台資料，八方發現天文台4月18日預測第二朝市區氣溫只係跌到21℃，唔係《文匯報》講嘅預測多區跌到18℃。天文台亦只係預測舒力基最大機會喺香港1,000公里外掠過，唔係《文匯報》所講嘅進入本港800公里內。天文台回覆八方查詢嗰陣，亦確認當日只係講過個風會橫過菲東海域，預測當晚同第二朝市區最低21℃。八方噚晚去文匯網，仲搵到呢篇「報道」，未有更正，八方寫電郵向《文匯報》編輯查詢，截稿前未獲回覆。港府成日大大聲話要處理「假新聞」問題，家陣《文匯報》篇報道錯漏百出、資訊不實，老屈天文台預測超強颱風「逼港」，斷正咁滯，唔知政府會點跟進呢？

李八方