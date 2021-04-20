【本報訊】當晚在涉案酒吧用膳的市民吳楚勤昨供稱，在酒吧內聽到一把女聲稱：「嚟緊Gordon會參選立法會，大家要支持佢喎！」又謂：「不如我哋今晚飲到聽朝，直接去立法會！」辯方一度反對吳供述有關說話，稱提到參選，又有人提供飲食，恐被指違反《選舉條例》，對被告不利。惟裁判官鄭念慈指若沒證據顯示是聲稱參選者提供飲食，看不到與賄選有何關係，批准吳說出相關內容。

吳楚勤前日缺席聆訊遭法庭通緝，前晚被警方拘捕。他昨解釋指前日早上身體不適求醫，又指首次出庭作供，不知要就此通知警方，向法庭致歉。

另一證人拒接警電話

辯方指警員本月8日向吳派遞證人傳票時，他已表明不想出庭作供。吳解釋稱「因為未上過庭，係有啲驚」，但不知道不出庭或構成藐視法庭。鄭官終決定不會就吳缺席一事作出任何命令，吳作供後可自行離庭。至於警方派不到傳票的市民證人黃偉傑昨解釋，因「細膽」及「私人理由」不想出庭作供，故意不接警方電話；但看新聞後得知吳沒出庭遭通緝，擔心有同樣下場，遂主動聯絡警方。

另外，吳黃二人均承認已從新聞報道清楚知道當晚同行友人的證供。辯方一度要求裁判官考慮證人是否可信，惟鄭官昨未見作出特別處理。