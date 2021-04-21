港鐵經歷2019年社運被杯葛，加上2020年疫情持續，港鐵載客量下跌。不過工聯會立法會議員陸頌雄向運輸及房屋局局長陳帆提出質詢，聲稱有市民反映觀塘綫及將軍澳綫早上和黃昏載客率量已飽和，質詢港鐵如何應對觀塘區發展和未來新增人口的交通需求。運房局指，該2條路綫以每平方米站6人計的載客率，由2019年約七成，跌至2020年只有62%，今年首3個月更跌剩約一半；但指港鐵7條路綫正更換訊號，預期載客量可增一成。

運房局：3年載客率難直接比較

運房局指，因黃昏乘客搭車習慣較分散，最高載客量低過早上繁忙時間，因此港鐵評估鐵路綫服務需求時，主要以早上繁忙時段的載客率為基礎，以評估最擠擁情況。當局回覆陸質詢，指觀塘綫和將軍澳綫的數據顯示，以每平方米站6人計，載客率由2019年約七成，跌至2020年只有62%，今年首3個月更跌剩約一半。

當局解釋，2019年下半年受公眾活動影響，只採用了上半年數據。2020年則鑑於疫情影響，以疫情較緩和月份收集到的數據為基礎；最後鑑於2021年的資料只覆蓋1月至3月數據，因此其參考價值未必能與其他年份直接類比。

局方續指，隨着九龍東發展轉型，居住和就業人口逐漸增加，各部門一直致力完善區內鐵路和道路基建設施，包括建造一條長約120米的高架園景平台，連接港鐵觀塘站和兩個毗鄰的新發展項目，行人日後可經平台來往觀塘站C、D出入口及連接通往月華街的現有行人道，土木工程拓展署正開展相關勘察研究和設計工作。

政府拒擴建觀塘站月台

然而當局婉拒擴建觀塘站月台的建議，指根據港鐵評估，目前月台容量足以應付預測載客量，擴闊月台的建議會影響現有車站的運作，為行車服務及安全帶來風險。

局方補充，港鐵正逐步更換7條鐵路綫包括荃灣綫、港島綫、觀塘綫、將軍澳綫、迪士尼綫、東涌綫及機場快綫的訊號系統。當工程完成後，預計整體載客量將可以增加約10%。

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