現居台灣的銅鑼灣書店老闆林榮基，去年在台北街頭遭人淋紅油，案件一審將三被告依傷害罪判囚三至四個月，但可以罰款代替監禁。林認為判罰太輕，且三人未供出幕後主腦，提出上訴。台灣高等法院昨二審判決，三名被告均被加刑，判囚六至八個月，其中兩名被告更不得易科罰金；案件仍可上訴。林榮基昨回應指，被告應要坐監，是否再上訴則需與律師討論。

淋紅油案發生在去年4月21日，林榮基當時在北市中山區銅鑼灣書店附近咖啡店吃早餐，他在戶外座位區用餐時，突遭被告曾士峰拿着一杯紅油往他頭部及身上潑，曾士晟則用手機拍照，警方調查後依傷害等罪起訴曾氏兄弟和教唆犯案的高雄男子鄭啟龍。

台北地方法院去年11月一審判決認為，鄭等人犯案動機是不滿林榮基宣揚香港問題的理念，觸犯傷害、強制、強暴侮辱、毀損等罪，從重依傷害罪論處，判鄭男四個月徒刑、曾氏兄弟各三個月徒刑，均得易科罰金，三人沒上訴，但林榮基認為判太輕提上訴。

被告續辯稱沒「藏鏡人」

台灣高院日前開庭時，鄭男仍辯稱幕後沒「藏鏡人」，淋油動機單純是「討厭林賣的書」。高院昨判決指，雖然鄭啟龍等三人都坦承犯案，也曾當庭向林榮基道歉，但考慮林在國際上有相當知名度，而且他只是經營書店的文化人，鄭等人與他無冤無仇，卻用暴力方式淋油，對台灣社會善良風氣與自由民主精神造成不良影響，故加重判刑。

高院依據犯罪情節由重至輕，將鄭啟龍判囚八個月、曾士峰七個月；曾士晟判六個月，得易科罰金18萬元新台幣（約五萬港元）。

林榮基昨表示，淋油事件不是單單其個人問題，他舉出何韻詩前年也遭淋油一事，「都是差不多的行為，但何案罰款了事，沒有人坐牢」。對他來說，這次的犯案者要坐監，「當然認為是應該的，也比較滿意」。林榮基認為，有這個判決先例，也是讓社會知道，不認同政見不同的人，用傷害人的行為就要付出一定的代價。

台灣蘋果新聞網