市民前年11月發起大三罷「破曉行動」，各區多人被捕，其中有社工、補習導師與學生三人被控在荃灣參與非法集結及違反蒙面法。三名被告不認罪，案件今於西九龍裁判法院開審。警員庭上作供時，被發現內容與其記事冊紀錄及書面供詞不符，遭辯方質疑他「加鹽加醋」以致出現三個版本的證供。警員則堅稱三個說法相同，只屬文字表達問題。

三名被告為20歲學生葉澤深、22歲社工陳皆橋及20歲補習教師陳約信，他們同被控於2019年11月12日在荃灣沙咀道近大河道及禾笛街參與非法集結，並於同日同地身處非法集結時使用相當可能阻止辨識身份的物品，即面罩。

負責拘捕葉澤深的警員19757朱秋明今供稱，當晚接報指沙咀道及大河道交界多次被人用雜物堵路。朱到場清理路障時，發現除雜物外，連沙咀道遊樂場內的龍門架都被搬出並放置馬路上，令交通受阻。而荃新天地商場外有過百人在行人路聚集，大部份人身穿黑色衫褲，其間叫囂並高呼「五大訴求口，缺一不可」及「光復香港」等口號。

晚上8時許，朱正在警車上候命，從通訊機得知有警員曾向聚集人士發出警告，指他們正參與未經批准集結。未幾警方進行驅散行動，朱隨隊到沙咀道與禾笛街交界進行包抄，其間看見沙咀道有一群人士分別向禾笛街及眾安街方向逃跑，有人尖叫，情況混亂。

警員否認「加鹽加醋」辯稱只屬文字表達問題

此時，朱發現一名戴黑色口罩的白衣男子向荃新天地方向「搏命跑」，並手持白色物品。朱懷疑他有份參與非法集結，故進行追截並警告「企喺度，唔好走」。當朱追近至與男子相距3米時，男子跑入荃新天地中庭，再轉出新村街逃走。及後朱用雙手拉著該男子背囊，並把他制服在地上。朱於庭上確認該男子為被告葉澤深。當時葉手持一包索帶，又曾「揈手揈腳」掙扎。

辯方質疑，朱在主問時描述追截的過程，與他在警員記事冊及書面供詞中所述的，分別為三個不同版本。朱曾於記事冊指，被告在其警告下仍繼續往新村街方向跑；但朱的書面供詞卻指被告跑入荃新天地中庭，而當朱追近被告3米距離時，被告再突然轉出新村街方向逃走。辯方續指，供詞不符是因為朱事後「加鹽加醋」；警員否認，辯稱只屬文字表達問題。

惟朱在盤問下又供稱，被告從被追截至被捕時均無戴眼鏡，但辯方呈上被告在警署所拍的照片，卻顯示被告當時戴眼鏡。朱反駁謂：「唔代表（被捕）嗰時有戴。」

另外，朱不同意索帶是從被告背囊跌出，又否認辯方指他在制服期間曾與其他警員棍打被告，以致被告需要「揈手揈腳」保護自己。審訊下午繼續。

【案件編號：WKCC2319/20】

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