港鐵沙中綫工程於2018年被揭發連串醜聞，包括紅磡站剪短鋼筋造假、總承建商擅改圖則等，政府成立的獨立調查委員會去年發表最終調查報告，批評禮頓、港鐵及政府三方均要就工程失誤負責。事後屋宇署根據調查結果，票控禮頓違反《建築物條例》，案件今於九龍城裁判法院再提堂。禮頓一方要求押後案件，以便與屋宇署一方作進一步商討。暫委裁判官黃子豪遂將案件押後至6月23日再訊。

禮頓一方由大律師賀智（Adrian Halkes）代表。大狀要求押後案件，以便向控方釐清涉案的規例，亦已將有關案例給予屋宇署一方參考。屋宇署表示需時檢閱文件及索取法律意見，同意押後案件。

控罪指，被告禮頓建築（亞洲）有限公司於2017年6月30日，身為沙中綫項目紅磡列車停放處進行建築工程的註冊一般建築承建商，准許或授權進行可變製冷劑流量系統（VRV）機房的鋼筋混凝土基腳工程時，加入或使用任何未按照《建築物條例》所規定的方式而混合、預備、應用、使用、豎立、建造、放置或固定的物料。條例訂明一經定罪，最高可判罰款100萬元及監禁3年。

【案件編號：KCS512088/20】

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