回到初心，求簡尋真 《蘋果動新聞》App升級體驗

我們早前進行了多次讀者意見交流，細心聆聽了大家對《蘋果》應用程式的寶貴意見，今日（21日）會隆重推出全新版本《蘋果動新聞》應用程式，致力提升讀者使用體驗。我們的研發團隊以「Stay True, Stay Simple」的設計原則，以讀者為中心，由零開始重新研發。經過近一整年努力，全新版本《蘋果》app，將帶給你介面更簡約、分類更清晰、操作更就手的使用體驗。《蘋果》決心和你一起與時並進，回到初心，求簡尋真。

按此立即更新／下載《蘋果動新聞》全新應用程式（6.0版本）

如何更新應用程式

只需開啟《蘋果動新聞》app，如收到更新通知，即可立即下載更新，你亦可以按此下載最新版本應用程式，體驗《蘋果》重新設計的人性化使用介面。已登入的訂戶，在成功更新後，毋須再次登入，即可繼續睇盡所有精采內容，如遇到登入疑難，請按此了解。

* 如更新最新版本（6.0）後出現「彈app」，可嘗試刪除應用程式（鏟除app／delete app）再重新安裝，同時亦建議你更新iOS最新作業系統。

全新簡約介面 操控更就手

升級介面煥然一新，觀感比舊版本更簡潔，首頁已預設為「我的蘋台」，透過AI人工智能為你精選最啱口味的內容，主功能目錄改到畫面下方，方便單手操作。

整合新聞內容 分類更清晰

除了介面重新設計，內容上亦重新分類整合，在主功能目錄「新聞」中，就有齊「即時新聞」、「動新聞」影片及「日報」（《蘋果日報》網上版）的全部內容，只需點選畫面上方相關按鈕，即可輕鬆切換。另外，要聞和突發新聞已合併為「要聞港聞」、兩岸和國際新聞則合併為「兩岸國際」，比舊版本更簡潔清晰。

名家專欄列陣 閱覽更方便

「專題專欄」中，不但可找到時下最受關注的專題熱話新聞，更齊集《蘋果》各式專欄內容，欄目、作者一目了然，從此毋須四圍搵。

綜合會員專區 資訊更豐富

「會員專區」整合了《果燃台》、《飲食男女》等精采主題專頁，為你提供新聞以外、實用與趣味兼備的生活資訊，你更可以一按即睇昔日新聞及台灣《蘋果新聞網》全部內容；訂戶亦可在這裏一站式進行app內訂閱，管理收藏、設定等賬戶資料。

一個會員身份 跨平台通行

無論你在《蘋果動新聞》app內或在《蘋果日報》網站訂閱，你都可以跨平台盡覽《蘋果》全部內容。6.0版本更特別為iOS用戶提供最快捷的訂閱方法，用戶可以毋須登入立即訂閱，做到真正1-click手機訂閱。但請注意，若要盡覽《蘋果日報》網站及所有主題專頁的精采內容，在iOS進行app內訂閱後，你可以在app內註冊／登入成為壹會員，再按「復原你的訂閱」，讓你的訂閱會籍在app和網站互通。Android用家的app內訂閱方法維持不變，可以先登入再訂閱。

以下功能即將推出 敬請留意

《蘋果動新聞》全新iOS版本暫未提供以下功能，將在下一版本提供，敬請密切期待：

1. 設定字形大小

2. iPad橫度瀏覽

3. 相關新聞（iOS用戶於「相關新聞」的空白位置，向左撥一下轉至下則新聞，再向右撥一下返回原文，便可看到畫面列出相關新聞）

常見問題

可登入壹會員中心，或【點擊這裏】 了解更多。

如有任何查詢或意見，歡迎聯絡顧客服務主任：

電郵：cs@nextdigital.com.hk

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