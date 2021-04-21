疫情下學童長時間留在家中、缺乏溝通，情緒容易低落，或會發生難以預期的事情。新一期《香港醫學雜誌》披露2宗罕見的自行植入異物報告，其中一名有自閉傾向的12歲男童，疑為舒緩尿道痕癢，把近1米長的電線塞進陰莖，翌日因為血尿及疼痛，除去電線不果，到急症室求醫，醫生為其剖開生殖器才能取走。報告指，這類事件最近有上升趨勢，涉及的異物、身體部位更加不尋常，認為青少年或多或少被疫情拖累身心，家長應留意子女情緒，多加溝通及輔導。

12歲自閉童硬塞電線入陰莖止尿道痕癢

報告第一作者、小兒外科部馮智衡醫生表示，事件於去年6月、學界仍然停課時發生，該名12歲男童在家裏用手把近1米長的電線慢慢塞進生殖器官，最終一部份約20厘米長的電線外露；當時男童的家人也在寓所。他稱，據知男童沒有服食止痛藥，「坦白說我們也很驚訝他能忍受這樣的痛楚」。翌日男童有血尿、疼痛，他和母親嘗試移除電線不果，到威爾斯親王醫院急症室求醫。

須剖開尿道取出電線止血 或有尿道收窄後遺症

X光片顯示，男童體內的電線纏作一團，醫生嘗試以基本麻醉方法移走電線，但不成功；最終需要緊急剖開尿道，取出電線及止血。男童雖然2日後出院，但其尿道及陰莖受傷，長遠有機會出現尿道收窄等後遺症，需要覆診觀察排尿情況。

報告指，母親向醫護透露，一家人早前由台灣移民來港，但兒子難以適應學校及日常生活；加上疫情肆虐、學校停課，兒子常獨留在家，情緒健康更差，懷疑因此肇事。臨床心理學家亦診斷男童有自閉傾向，只有一定程度的解難能力，但對電線有種強烈的興趣，建議持續接受心理學家諮詢。

15歲童塞洗頭水樽入肛門解便秘

另一宗報告發生在去年5月，同樣是停課階段，一名15歲男童稱為解決便秘問題，在網上尋得「秘方」，強忍痛楚，把10厘米長、3厘米闊的洗頭水樽硬塞入肛門；當時其家人也在寓所。男童翌日去急症室求醫，當時沒有表面傷痕，腹部沒有明顯凸起；X光片則顯示，洗頭水樽位於橫結腸附近位置。男童留院一晚後，自行排出洗頭水樽，醫護人員教導他以均衡飲食或正確服用瀉藥，取代「秘方」解決便秘問題。

泌尿外科專科醫生：異物塞肛隨時「隊」穿腸

馮智衡表示，青少年自行植入異物的事件非常罕見，每年約20宗至30宗需入院病例。以往的原因或包括追求刺激或性滿足、自殘等。而疫情肆虐下，這類事件有上升趨勢，約每半年出現20宗病例，是疫情前的近2倍；而且異物的種類、身體的部位更加不尋常，可能源於青少年減少上學、甚少和同輩朋友溝通，加上多了時間獨留在家，無法宣洩情緒有關。他認為家長、學校以至政府都有責任，照顧青少年的精神健康。

泌尿外科專科醫生葉維晉表示，以電線等硬物塞入尿道，可引致尿管留疤，日後可能小便都會疼痛；但因沒傷及睾丸等其他部位，相信器官發育及生育能力不會受影響。

至於以異物塞入肛門，他認為相對較危險，因為直腸只有約12厘米長，「之後就轉彎進入結腸，（異物）隨時『隊』穿腸，亦可以引致腹膜炎等等……而且排出（異物）都有一定難度」。他強調，市民絕不應該嘗試這些危險的行為。

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