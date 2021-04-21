再多2人接種COVID-19疫苗後死亡，1個多月累計增至19人，其中17人都打中國科興滅活疫苗。新增的死者分別為1名患缺血性中風等病的92歲翁和1名患腎衰竭的72歲翁，其中92歲男子早在4月5日離世，但拖至21日才公佈；而72歲男子在4月6日到醫院洗腎期間，突然心臟停頓而離世。不過專家委員會指，沒證據顯示他們死亡與接種疫苗有關。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會4月21日開會，公佈於本月5日至18日期間，接獲4宗接種疫苗後死亡個案，4人均接種科興疫苗。其中一宗個案是92歲男子，患有高血壓、缺血性心臟病、心房顫動、 缺血性中風、高血脂症及腎功能損害，於本月5日離世。他曾於去世前18日（即3月18日）接種科興疫苗。初步解剖發現，死因是左血胸及主動脈動脈瘤破裂，專家委員會認為沒有證據顯示死亡與疫苗接種有關。

另一宗個案是72歲男子，患有腎衰竭，需要定期洗腎。他於4月16日到醫院洗腎時，因突然心臟停頓而離世。他曾於去世前23日，即3月24四日接種科興疫苗。初步臨床評估死因為透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，沒有證據顯示與接種疫苗有關。現時本港累計19宗針後死亡，其中17宗接種科興，2宗接種復必泰。

其餘兩宗早前已公佈個案，包括一名58歲長期吸煙男子。他4月8日離世；於去世前23日（3月16日）接種科興疫苗。初步解剖發現，其死因是冠狀動脈病，專家委員會認為沒證據顯示其死亡與疫苗接種有關。另一宗是有吸煙習慣的54歲男子，4月18日離世，於去世前16日（4月2日）接種科興疫苗。初步解剖發現，死者有高血壓心臟病，專家委員會認為沒證據顯示其死亡與疫苗接種有關，要全面解剖後，評估因果關係。

多20針後面癱 累計32宗 12打科興

衞生署同期亦接獲20宗接種疫苗後懷疑患貝爾面癱報告，涉及9男11女，年齡介乎31至71歲。當中有12宗曾接種科興疫苗，8宗曾接種復必泰疫苗。專家委員會認為當中3宗非患貝爾面癱，需獲得更多臨床資料後再評估。至本月18日，本港累計32宗接種疫苗後出現面癱個案。根據香港大學從醫管局收集的初步資料，於2018、2019及2020年，16歲或以上人群中，每年同期平均有56宗貝爾面癱新病例。

專家委員會又評估2宗與孕婦接種疫苗後流產及胎兒死亡個案，檢視相關臨床資料及病理報告後，惟認為沒有證據顯示與疫苗接種有關，相關醫院會繼續調查有關胎兒死亡的原因。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）