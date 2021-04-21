前年10月5日實施蒙面法，黃大仙區有人堵路及將磚頭擲出馬路示威，警方到場驅散，並在附近的摩士公園樓梯拘捕戴著口罩的女售貨員。她早前被裁定參與非法集結及違反蒙面法罪成，案件今於觀塘裁判法院判刑。裁判官鍾明新指被告曾掘磚及將垃圾置於馬路上，毀壞公共設施，目無法紀；而被告戴口罩及鴨舌帽，令執法人員難以辨認身份，最終判處被告監禁4個月。

被告陳子晴（28歲）早前否認參與非法集結及身處非法集結時使用蒙面物品兩罪，控罪指她於前年10月6日在黃大仙東頭村道與鳳舞街一帶參與非法集結，另被指身處東頭邨榮東樓外非法集結時使用一個耳掛式口罩。

辯方今求情指，根據被告的背景報告，她需要工作及照顧父母。被告當日是出於好奇才出現於案發現場，現已感到後悔。辯方續指被告背景良好，重犯風險低，服刑完畢後會專注工作及照顧家人，希望裁判官從輕發落。

裁判官鍾明新判刑時指，辯方不爭議現場出現非法集結，但聚集人數僅得40人，而被告逗留現場的時間不長，只有10分鐘，亦沒有證據顯示被告身上攜有武器。不過，鍾官指當時聚集的40人曾掘磚及在馬路設置障礙物，阻礙交通；聚集人士的行為擾亂秩序，令現場人士感到害怕。

鍾官續指，被告參與上述擾亂秩序的行為，曾掘磚及將垃圾置於馬路上，毀壞公共設施，目無法紀。鍾官最終就被告的非法集結罪判處4個月監禁。

至於使用蒙面物品罪，鍾官指當警車到場後，被告立即與其他示威人士逃跑，走上附近公園的樓梯。她當時身穿黑衣、戴口罩及鴨舌帽。警員拘捕被告後，在其背囊內搜出雨傘及替換衣物等。鍾官認為示威者蒙面有助隱藏個人身份，導致使用暴力時沒有顧忌，有壯膽之用。而被告戴口罩及鴨舌帽，令執法人員難以辨認被告身份，鍾官就此罪判處她監禁一個月，並與另一罪名刑罰同期執行。

【案件編號：KTCC1855/19】

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