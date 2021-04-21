前立法會議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等人被票控去年4月在一間酒吧內違反四人限聚令，案件續審。涉案酒吧股東兼執行董事陳沛妤出庭擔任辯方證人，透露當日政府宣佈翌日推行禁酒吧令，她與眾多群組成員均感到非常震驚與徬徨，林遂建議開會商討應對方式，而她則願意借出場地開會。及後有警員到場調查，惟警員經了解後僅稱：「咁OK啦，你哋唔好咁嘈喇，有人投訴呀！」

涉案酒吧的股東兼執行董事陳沛妤（Koey）供稱，她於去年加入業界WhatsApp群組，並於3月底認識被告林瑞華，但與林沒有私交。被告陳偉才則不認識林，亦非群組成員。

當晚沒人提及選舉事宜

Koey續稱，案發當日政府宣佈翌日推行禁酒吧令，她與眾多群組成員均感到非常震驚與徬徨，林遂建議開會商討應對方式。由於她同意借出酒吧作開會場地，故她很記得共有21人報名，因為酒吧只可容納最多50人。開會前，她特意提醒酒吧員工稱：「陣間任何客人或與會者嚟到，我哋都要跟返政府要求量體溫同四人一枱。」

當晚10時半起，職員已向食客表明即將召開私人會議，要求客人結賬。酒吧於11時「落半閘」開會前，仍有3名客人未離開，當中包括一名未用完餐的熟客，以及10時45分入座時稱「好快食完好快走」的兩名客人。職員遂一律要求要求三人「坐出面張枱」，因為「喺我嘅認知，嗰度在私人會議範圍，完全同會場分隔」，故不介意他們在該處休息。

會議進行期間，有警員到場調查，Koey遂向警員表示正與業界開會商討應對法例的方式，警員聞言後稱：「咁OK啦，你哋唔好咁嘈喇，有人投訴呀！」警員離開後，她將酒吧大閘完全拉低並繼續開會。約10分鐘後，陳淑莊等與會者陸續離開。當晚沒人提及選舉事宜，亦沒聽到有人稱「飲到聽朝去開立法會記招」。

向客人提供飲品 有人離開時主動付款

Koey在盤問下透露，當晚她答應借出場地開會前，並沒有徵詢被告陳偉才的意見，事後才告知他，希望他與職員配合，包括為進店者量度體溫，以及要求四人一枱。

對於11時後仍坐在酒吧門口的三名客人，Koey同意有關座位屬於餐廳範圍，完全拉下閘門後，該位置會與大南街分隔。但她表示，由於有關座位面向街外，且預計三名客人很快離開，故容許他們再坐一會。被問到為何不拒絕接待，Koey承認考慮未必周全，但認為該位置與室內分隔，不會影響室內會議，而她僅借出室內範圍開會。

Koey又指，開會時酒吧廚房已「收爐」，故沒有提供食物，但認為與會者是「客人（guest）」，故向他們提供酒精及清水等飲品。惟Koey強調，酒吧沒有提供餐牌，與會者選擇飲品後，離開時主動付款。

控方將多張單據呈堂，顯示涉案酒吧於去年4月2日晚上11時47分至翌日凌晨1時54分，共發出六張單據。Koey確認這些單據由涉案酒吧發出，而她沒原因懷疑顯示時間不準確。

林否認選舉造勢大會

林瑞華較早前接受盤問時更正，指他當晚大部份時間在酒吧門口附近徘徊。對於進來的人士，若果職員已查問，他便不會再作查問，故並非逐一查詢。

林又同意，他於去年1月加入公民黨前，已向傳媒透露有意參選立法會，至案發時仍在考慮中。惟他不同意控方所指，案發當晚的會議實際是選舉造勢大會，為林爭取業界支持。

林又指，當晚涉案酒吧外有兩張枱，有兩名客人坐在該枱，職員曾為兩人探熱，但忘記他們是否昨日作供的控方證人。酒吧職員事後向他表示，兩人表示「食完嘢好快走」，而職員已告知有人包場，並要求兩人坐在酒吧外。惟他不肯定兩人何時到場。

控方質疑，林稱到場後酒吧職員已要求客人結賬離開，為何該兩名客人仍可用餐。林指因兩人的座位「同我哋（會議範圍）有明顯區間，都冇影響或參與會議」，但他同意該張枱屬於酒吧範圍。案件押後至6月2日作結案陳詞。

【案件編號：KCS526408-11/20】

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