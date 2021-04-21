今年1月退休卸任的前終審法院首席法官馬道立，早前在英國一論壇上指，《國安法》下由特首指定法官審理《國安法》案件安排「奇怪」，又表示司法獨立概念下，應由司法機構自行決定審案的法官。同時，他指香港部份人在發生社會事件和《國安法》訂立後，因判決結果或政治偏見而對法官裁決作無根據的指控。

馬道立上月在英國律師學院Gray’s Inn的網上論壇發言。當會上論討司法獨立概念下，應由司法機構決定審案法官，而不是由可能有政治或其他角度、背景的人處理時，馬主動指外界質疑《國安法》下由特首指定審安法官的安排，指目前有兩項保護措施，包括必須從現有法官中指派《國安法》法官，以及須諮詢終院首席法官，不過馬也形容《國安法》的指定法官安排「奇怪（strange）」。

另外，馬亦提到香港有部份人，包括政治人物和傳媒，因政治偏見或判決結果，而在沒有根據下指控法官的裁決有偏見，甚至要求改革法庭等，他認為當中有些言論在以往可被視為藐視法庭。他繼而指，由於司法機構和法官不適宜自行發聲，故發聲捍衞法治，向公眾解釋何謂法治，回應無根據指控等的責任，落在大律師、律師和學者等的身上。

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