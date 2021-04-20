【本報訊】疫苗接種計劃開展近兩個月，至今僅約74萬人接種首劑疫苗。公務員事務局長聶德權前日去信包括高級公務員評議會及公務員工會聯合會在內的等「四大」及「四小」主要公務員團體，鼓勵工會執委帶頭響應，參與明天一連兩日在政府總部的接種疫苗行動。有工會稱部份理事已經接種或需諮詢醫生建議，暫未有人報名。

聶德權在信中指，本地第四波疫情漸趨緩和，但須保持警惕，又指為了再次體現公務員團隊的承擔，鼓勵各工會執委帶頭響應接種疫苗，並向會員宣傳盡早接種的好處，「攜手帶動社會大眾廣泛接種，令香港走出『疫』境，重回正常生活」，並會特別安排參與的執委於政總接種。

據了解，當局分別安排本周四及周五中午時段，讓已報名的工會執委於政總接種疫苗，前者接種科興疫苗，後者接種復必泰。

高級公務員評議會主席李方沖表示，收到局方的邀請信。他指部份理事已經接種，他亦已接種了第一劑復必泰疫苗。

梁籌庭：會員反應冷淡

公務員工會聯合會主席唐麗娥表示，截至昨日中午，未收到有理事報名參與局方安排本周接種疫苗。她本身有高血壓等需長期服藥，並輪候政府專科門診，會待覆診時諮詢醫生意見，確定是否適合接種。該會總幹事梁籌庭強調，為健康着想，工會支持接種疫苗，也有呼籲會員參與，但反應冷淡。

此外，公務員事務局上周去信各部門，呼籲部門首長鼓勵同事踴躍接種，並由本周五起至6月中，容許公務員預約於政總二樓會議廳接種疫苗。李方沖認為開放多一個場地，可便利公務員接種。

公務員事務局證實已去信八個公務員團體和發電郵給各決策局，籲工會執委和在政總的公務員於政總接種，希望能起示範作用，強調接種屬自願，現不公佈預約數字。