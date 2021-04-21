本港住屋需要殷切，發展局回覆立法會議員書面質詢表示，已選取10塊私人土地檢視，評估這些土地是否適合作公屋發展，相關檢視工作已接近完成，發展局將於短期內公佈結果。對於適合作公營房屋發展的土地塊，政府會按現有機制運用《收回土地條例》收回涉及的私人土地。

另外土木工程拓展署去年6月起陸續就8組棕地群展開發展公屋的工程可行性研究，料將於2022年左右陸續完成，粗略預計棕地群共可提供逾2萬個公屋單位。就8組棕地群而言，當局期望在約6年內將「生地」變成「熟地」，即完成工程可行性研究、詳細設計、改劃、收地、清拆、土地除污及平整工程，以將土地交付相關機構興建公屋，並爭取首批單位由工程可行性研究起計大約10年內（即2030至31年起）陸續落成。

發展局又指，政府一直積極增加土地供應。其中東涌新市鎮擴展的東涌東填海工程於2017年年底展開，進度理想，首幅填海用地已於去年3月交付房委會建屋，首批約1萬個單位預計2024年落成。整個擴展計劃將於2030年完成，料可提供約6.21萬個住宅單位，當中公私營房屋單位分別佔4.47萬個和1.74萬個。

局方表示，2025/26年度及之後落成的公屋項目，大部份處於「造地」階段，其土地交付時間受多項因素影響，例如土地用途改劃、基礎建設及地盤平整工程等。另外，這些項目的用地大多仍須進行勘測，部份涉及徵地、清拆或重置受影響設施，政府工程亦須尋求立法會撥款，因此難以在現階段列出詳細資料和時間表。有關資料會按照逐年延展的建屋計劃適時公佈。

發展局又指，古洞北／粉嶺北新發展區第一階段發展的原址換地申請已於2017年完成，批出2宗申請。餘下階段發展範圍內用地的換地申請，至今接獲13宗申請，詳細設計階段預計將於2024年展開。新發展區首批入伙單位將會是預計2023年完工的私人住宅項目，第一階段發展中的大型公屋項目則預計2026年完成。當局指暫無意更改申請準則，會在可行情況下盡快處理換地申請，加速房屋供應。

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