疫情之下大學考試亦要有新安排，香港大學早前通知學生，要求學生在家考試時使用2部或以上電子器材參與Zoom線上會議，讓監考員遙距監考，並要錄影考試過程上載。有學生批評校方要求「超離地」，指若按校方要求，學生有如要配備「超級電腦和光速網絡」，而學生亦未必有多部電子器材可使用。港大回應稱，如學生因為網絡或其他原因而無法於家中考試，可申請於校內應考。

港大考試事務處4月9日向學生發電郵，指網上考試將於5月10日至29日期間舉行，其間考生須用手提電話錄影考試環境，並同時以桌上或手提電腦參與Zoom監考會議，以便監考人員實時監察和與考生溝通。考試期間，考生要分享和錄影螢幕，其間不得離開會議，並在限時內上載錄影片段至個人的Google雲端硬碟或Microsoft的個人雲端儲存空間，再透過OLEX呈交錄影予校方。

據港大學苑報道，考生須於4月9日至16日期間註冊OLEX的賬戶，並在4月16日或之前更改Zoom的顯示名稱至港大內聯網學生編號（HKU Portal UID）或PIN碼。考試完結後，考生將有15分鐘的寬限期提交答案；而晚上6時半前完成的考試要在完卷後6小時內上載錄影片段，6時半後完卷的考試則要在12小時內上載。考生並須於5月3至8日期間參加強制模擬考試。

考生斥如苛求「超級電腦」光速網絡

有港大學生批評校方要求無理，指一部電腦要同時要答卷、參與會議和錄影片段，若是開卷（open book）考試，電腦要同時處理5至6項工作，「學生要有超級電腦和光速網絡才能做到」，若同日有兩場考試，更難以在6小時內上傳長達兩小時，檔案大約10多GB的片段。該學生又指，若科目要求學生手寫作答，交卷時要用手機掃描答案，學生變相要有另一部手機才能做到，「家中何來那麼多電子器材？ 難道人人都有兩部手機？」

港大發言人回應稱，校方會定期檢討及完善網上考試的各項安排，以保持考試的公平性及可信性；考試所需的電子器材因應考核模式略有不同，只有以紙筆作答的考試才需要使用額外的器材掃描答案。發言人稱，若學生因網絡或其他原因而無法於家中進行考試，可於4月26日或之前向考試事務處申請，校方會作特別安排，如在校內提供場地予學生進行考試。

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