【本報訊】來自安徽宣城市的內地藝人凌宏兵，被指去年在港成立空殼公司，以到內地免費旅游、拍攝電影等為誘餌，詐騙多名港人共十餘萬元人民幣，據悉受害人大多為娛樂圈中人，包括無綫女藝員張韋怡。張指凌前年起在港藉在內地做慈善活動為幌子招搖撞騙，其合夥公司蒙受損失三萬多港元。凌宏兵亦在微博多次帖文來港出席撐警活動。

宣城市公安局昨在微博公佈，宣州籍居民凌宏兵，去年1月在香港成立未實際經營的「傳統文化教育（香港）有限公司」，以它為幌子借口向香港市民進行虛假宣傳，以赴內地免費旅遊、拍攝電影等為誘餌，要求被害人繳納會費加入其虛構的協會，並承諾根據會費的多少安排相應的協會職務，以謀取不當利益。當局查明後，凌詐騙金額共計人民幣十餘萬元，今年3月12日因詐騙罪和偽造事業單位印章罪，被宣州區法院判囚四年六個月兼罰款六萬人民幣。

屢撐港警 曾抗議醫護罷工

現年39歲的凌宏兵在微博上自稱「江蘇優爾樂文化傳媒有限公司影視演員」，影視歌三棲藝人。2018年5月，他來港出席參加《放歌中國夢 弘揚真善美》全國才藝大賽，獲「最佳金曲獎」。前年香港爆發反送中運動，凌多次來港出席撐警活動，包括在添馬公園舉行的「反暴力、救香港」集會。去年2月疫情爆發後香港醫護人員發起罷工要求政府全面封關，他又以「中國傳統文化教育團體」創辦人身份，率領20多人到政府總部東翼請願及遞信抗議醫護罷工。

TVB女藝員張韋怡接受本報查詢時證實，其公司合夥人前年在未知會她的情況下，借了三萬多元給凌宏兵。她謂透過微博認識凌，對方稱與香港藝人有影視合作，她與丈夫獲凌邀請到安徽進行慈善活動，「我只想到做善事，完全無抗拒，沒想到這個騙子在我離開香港時竟然『碌』我的人情牌，同我公司合夥人借了三萬多元。我回港後，他就一直『潛水』。」她又指凌自稱中共黨員，還聲稱與市長和政府有深厚關係，令她放下戒心。她後來起疑，透過渠道查凌宏兵的背景，發現原來他已被內地法院列為「失信人」。

公司註冊處資料顯示，「傳統文化教育（香港）有限公司」現仍運作，曾在港辦公開活動，如去年3月7日與民建聯立會議員梁志祥和十八鄉鄉紳梁福元及建制派團體，在元朗派發口罩和搓手液。梁志祥接受查詢時證實當日曾舉辦活動，但不認識凌宏兵，當日僅是經朋友介紹與該團體合作。