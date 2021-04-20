【本報訊】本港疫情反覆，但有消息指香港與新加坡的「旅遊氣泡」將如期5月推出。不過，有專家認為本港與新加坡應先解決變種病毒的問題，才可正式推出旅遊氣泡。至於能否於五一黃金周復辦本地遊，旅遊業界指本周疫情將是關鍵，估計最快下周二待行政會議商討後會公佈詳情，例如復辦的前提條件等。

據《南華早報》引述消息指，雖然變種病毒近日有入侵社區迹象，但香港及新加坡仍打算5月推出旅遊氣泡，未來數天將公佈計劃大綱；又指當局會預留充足時間予旅遊人士完成接種疫苗。不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台節目上，對本港與新加坡商談建立旅遊氣泡的進度不樂觀。他指當地與本港一樣，遇到變種病毒問題，有印裔人士入境後多次檢測都是陰性，最終出了社區才確診，相信香港和新加坡均要先解決變種病毒的問題，才可正式推出旅遊氣泡。

業界料黃金周復辦本地遊

復辦本地遊方面，旅遊業界立法會議員姚思榮認為，現時本地確診數字較少，推斷疫情若無反彈，如無意外本地遊仍可於五一黃金周的周末復辦。多間旅行社去年被迫暫停本地遊前，曾收到不少市民預訂，最近已開始聯絡該批未能如期出團的市民，以便當政府公佈復辦消息後，可安排立即在周末出團。他稱「未來幾日疫情係關鍵」，料最快下周二待行會商討後會公佈詳情，估計公海遊復航機會頗大，料最快暑假前可啟航。

商經局回覆指，特首本月中宣佈完成疫苗接種的香港居民方可參加香港與其他海外地區設立的旅遊氣泡。有關討論正在進行，詳情會適時作出公佈。隨着近日本地疫情好轉，政府已開始為重啟本地遊作準備，當有重啟安排時會作公佈。

另外，為符合新防疫規例，餐飲處所負責人須本月30日或之前，向食環署登記處所座位間的換氣量已達每小時至少六次，或已按實際情況加裝合規格空氣淨化設備，附以相關證明書。截至前日共有1,317間餐飲處所提交登記，另有129間餐飲處所早前在自願申報計劃已提交。