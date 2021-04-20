【本報訊】女侍應身為Telegram一個起底頻道「阿囝搵老豆老母」其中一名管理員，被指前年發佈多項訊息，煽動他人對政見不同人士起底和施襲，以及向政府、警方或相關機構縱火；就連管理員群組內並非由她發佈的訊息，亦因她沒質疑或反對而成為罪證，是反送中運動以來首次有Telegram管理員因群組內他人言論而被拘控。她早前承認串謀煽惑他人縱火及罕見的串謀作出具煽動意圖作為兩罪，求情透露患有嚴重抑鬱症，還柙期間有自殘傾向。惟區域法院法官姚勳智拒絕索取進一步報告，昨判她入獄三年。

被告許佩怡（26歲）承認前年8月12日至11月28日犯案。姚官判刑指香港人煙稠密，一旦有人縱火後果嚴重。案情嚴重之處在於被告透過公開頻道，短時間內發佈多項訊息，煽惑他人犯法，內容涉及製作燒夷彈及手榴彈等。任何人若製作和使用有關物品，後果難以想像。姚官又指涉案訊息已存在網上一段時間，被告有權限刪除訊息，但她仍容許該些訊息繼續存在。

姚官透露，被告自2014年起接受精神科治療，由於她自幼遭受欺凌，加上她對社會公平的理念，因而錯誤和愚蠢地犯案，但她強調並非為傷害他人而犯案。

辯方：大量訊息未讀

辯方求情形容被告出身悲劇家庭，童年不愉快，母親患精神病。辯方專家指被告有嚴重抑鬱症，影響判斷力，遠離危險的能力下降，也容易受人影響。被告自中六起情緒容易大起大落，2019年社運期間病情復發。她渴望得到別人認同，受社會環境影響誤入歧途。

辯方指案中可構成實質犯罪的訊息，其實可由他人發出。雖然被告沒反對群組中的涉案訊息，但她也沒鼓勵他人發送，角色較被動，「多佢一個唔多，少佢一個唔少」。辯方又指，警方檢查被告手機期間，發現Telegram內有大量未讀訊息，例如頻道「老豆搵仔」有171條未讀訊息。辯方引述專家指「每個都睇晒就真係唔正常」，被告不會看過頻道內所有訊息；即使當中有訊息違法，也並非全數由她發出。

還柙期間有自殘傾向

辯方透露，被告在最近兩周還柙期間有自殘傾向，情緒不穩，需要懲教署特別注意，希望法庭再索取報告才判刑。姚官拒絕要求，指現時專家報告內容已很詳盡。

案情指「阿囝搵老豆老母」頻道於案發期間發佈中港官員、總裁判官、現職及前警員等過千人資料，也發佈仇恨言論和煽動他人犯法，涉及狗、雞、黑警、獨立、義士、勇武、反抗等字眼。由頻道管理員組成的小型群組內也找到類似或相同訊息，當中有訊息呼籲「眾籌殺狗」、「殺完被人捉就拎安家費」，但該群組內訊息無一由被告發出。被告於警誡下承認發佈別人提供的藍絲個人資料，呼籲他人致電被起底者。

案件編號：DCCC177/20