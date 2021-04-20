【本報訊】本港疫苗無法對付變種病毒？南非變種病毒入侵本港，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌昨引用最新研究指，科興及復必泰（BioNTech、簡稱BNT）兩種疫苗應對變種病毒效能均會下降，其中內地學者發現科興應對南非B1351變異株的中和抗體水平下跌七成，外國有研究發現復必泰應對南非變異株的中和抗體水平更大跌九成，但實際上仍有一定效力。

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，本港近日出現兩宗變種病毒個案，初步顯示屬南非變種病毒，對科興或復必泰的抗體水平皆有影響，其中內地學者透過體外抽血，發現科興疫苗應對英國變異株B117和南非B1351變異株的中和抗體水平分別下跌五成和七成，但有關研究非由藥廠進行的大型研究和「實戰經驗」，涉及僅數十人，但仍有一定科學參考價值。他又預料，世衞本月底審核科興疫苗時將有更多數據。

許樹昌表示，同類外國研究中，復必泰應對南非變異株抗體亦跌九成，但應對英國變異株疫苗有效率仍有逾85%，他指，中和抗體水平雖大跌九成，但實際上仍有一定效力，抗體至少能維持半年；增加疫苗接種率能減低病毒變異情況，呼籲公眾盡快接種疫苗。

康復者或會再感染

孕婦打針方面，許樹昌指現時有更多數據證明孕婦接種疫苗後可產生抗體，甚至可經臍帶血及母乳為嬰兒提供保護，專家委員會明天將商討更多有關孕婦、有意懷孕婦女和正哺乳婦女接種疫苗指引。康復者方面，變種病毒因傳播力強，若在港流行會引致較高入院率，過去感染非變種病毒的病人亦有機會再感染；他指目前建議康復者只需接種一劑疫苗，復必泰需出院90日後接種，科興則要半年。

許又指，雖然世衞反對疫苗護照，料香港和新加坡等地會照樣推行。他指料疫情需要不少於六成接種率。