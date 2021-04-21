17歲男⽣去年5⽉在沙⽥新城市廣場「賀」⾏政長官林鄭⽉娥⽣辰，其間參與破壞飲品店「喜茶」，被捕後承認刑事毀壞罪，最初被判處200⼩時社會服務令，惟經律政司申請覆核刑期後，上訴庭改判男生進入更生中心。上訴庭今頒下書面判案理據，指本案表面上是刑事損壞，實際與「私了」案件無異，法庭必須從嚴處理，並批評原審時辯方求情有美化仇視、霸凌和滅聲等行為之嫌。

上訴庭法官彭偉昌在判案理由書中指，本案是有預謀和計劃周詳的案件，涉及擔當不同角色的共犯，不但攻擊受害茶飲店，亦阻礙上前履行職責的保安員，當中具有顯而易見的嚴重情節。惟原審裁判官溫紹明並無明確指出或作出具體處理。判詞指，裁判官僅簡單地指罪行與案情也嚴重，隨即轉而談論有利於涉案男生的因素，強調讓青少年罪犯改過自新的重要。彭官批評原審裁判官的做法不正確，在細節上有可商榷之處。

彭官亦指，男生於判刑當天差一日便滿17歲，但裁判官把他等同16歲以下少年犯處理，也不適合。而裁判官於判刑前只索取感化報告和社會服務令報告，也令人覺得法庭已有既定看法。彭官認為，裁判官沒有明確辨識和處理加重嚴重性的因素，包括本案的反修例運動背景。

判詞指，案發時反修例風潮未過、沙田新城市廣場又是出事熱點、而且「和你Sing」亦會引發大批市民聚集並且常為事故的開端等，都是人所共知的事實。本案控罪表面是「刑事損壞」，但此種被坊間俗稱為「裝修」的行為，其實是對不同背景及不同立場的人肆意攻擊，同時帶有仇恨、霸凌、恫嚇和滅聲等特徵和效果，本質上與「私了」無異。

彭官強調，無論施襲者本身是否意識到有關特徵的存在、或是否持有該等目的，甚或其行為未有令受害人退縮也好，均無減有關行為的惡劣和對社會的破壞，法庭必須從嚴處理。

另一方面，上訴庭批評，原審時辯方大狀指案中男生「充滿理想」，是「滿腔熱血」的年輕人，有關陳詞不但不合適，更有美化仇視與霸凌行為之嫌。到上訴時，大狀又指人群當日旨在「唱歌」和「慶祝特首生日」，說法更是脫離現實，漠視案發背景和現場有一觸即發的風險。至於大狀強調犯案所用的石頭是從附近拾來，則顯然是減輕罪責的說辭。

上訴庭指，考慮與案有關的一切情況，毫無疑問涉案男生應被處以拘禁式刑罰；若然其身體狀況許可，勞教中心會是最合適。惟參考私人醫生報告證實男生確有哮喘病，加上考慮其年紀、現時態度和犯案時造成的實質破壞有限等因素，決定判以更生中心。

【案件編號：CAAR1/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）