【本報訊】六旬音樂導師疑藉詞代客報考英國皇家音樂學院考試，九年間安排學生出席虛假的二級至演奏級鋼琴考試，涉騙取11名學生考試費共8.8萬元。有學生一直蒙在鼓裏，九年來努力考試，最終只換來一堆假證書。涉案女導師被控11項欺詐罪，昨日提堂，案件應辯方要求押後答辯，她獲准以一萬元繼續保釋候訊。

家長致電「試場」揭發騙案

控罪指被告龔慧雯（63歲）於2009年至2018年間虛假地向事主表示，會安排他們參加英國皇家音樂學院聯合委員會的鋼琴級試、樂理試及演奏級文憑試等，騙取每場考試所需費用。有學生被騙一次，亦有人持續被騙三至四年，更有一名學生於2010年至2018年間一直由被告代報考試，包括兩次二級鋼琴、兩次四級鋼琴、五級樂理、六級鋼琴、八級鋼琴及鋼琴演奏級文憑考試。

據知，被告曾任中學音樂教師。該校校長2018年接獲家長致電查詢鋼琴考試事宜，惟該校並非試場。考評局及皇家音樂學院調查後，揭發被告多年來隱瞞懷疑騙案，涉嫌由代辦報名、考試以至發出證書均作假。案件6月1日再訊，被告保釋期間不可接觸控方證人。

案件編號：ESCC815/21