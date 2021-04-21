前年11月11日網民發起「三罷」行動，多區發生衝突，其間兩名青年涉在旺角管有雷射筆及伸縮棍 ，被控管有適合作非法用途工具罪，其中20歲職訓局青年學院學生早前認罪。裁判官香淑嫻今判刑指，被告男生管有該些物品時並非身處遊行、暴力或非法集結的環境，惟判刑仍須具阻嚇性；考慮到被告認罪及背景後，以入獄4個月為量刑起點，並略作扣減，最終判男生監禁3個月。香官指男生早前因違反宵禁令而被取消保釋，至今已還押兩個半月，相信很快便服刑完畢。

香官早前為被告男生郭焯彥（20歲）索取社會服務令等報告，辯方指若被告被判入勞教或更生中心，其所服刑期或遠超案例。辯方又指，被告的社會服務令報告內容正面，被告有真誠悔意，其父母對他表現緊張。

辯方引述報告建議判處81至160小時的社會服務令，又表示被告願意按法庭要求，調高服務時數，同時透露被告因正被還柙，上學期已沒有上學，昐能盡快繼續學業。辯方希望法庭考慮判以社會服務令，或判處三個月以下監禁。

香官參考上訴庭案例，認為被告管有該些物品時並非身處遊行、暴力或非法集結的環境，亦無證據曾使用該些物品。惟因控罪性質嚴重，判刑須具阻嚇性，以達至保障公眾及懲處目的，故認為適合判處監禁或禁閉式刑罰。參考案例後，香官判被告監禁4個月，惟因被告開審前認罪可獲四分一刑期扣減，最終判囚3個月。

被告早前承認於前年11月11日在旺角彌敦道687號外管有適合作非法用途的工具，即管有一支雷射筆及一支伸縮棍。

【案件編號：WKCC1002/20】

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