北京強行大幅修改香港選舉制度後，港府又建議修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，禁止選舉期間煽惑他人不投票、投白票或廢票。本來經北京介入後，選舉本身已經失去現實意義，公眾不想參與也是意料中事。現在還要禁止呼籲杯葛，到底政府對未來的選舉有多心虛？

自問過去熱衷選舉研究，對今次排山倒海式的各種修改卻完全提不起興趣。一件事值得研究，通常都是因為當中有些影響深遠但不易察覺的關鍵內容，正所謂「魔鬼在細節」。這次修改選舉制度卻談不上太多分析，因為後果已顯然易見：選舉結果將會不再重要。

首先，新的選舉安排關卡處處，民主派就算參選也困難重重。加上直選議席只佔九分之二，就算民主派全取也保證不能獲得過半議席，就連三分之一關鍵少數也達不到。而於經修訂後的分組點票制度，功能團體議員和分區直選議員被放在同一組，於是乎民主派連分組點票的否決權也沒有了。如此設計之下，民主派拿一席還是十席，本質上沒有分別，有甚麼好研究？

再者，今次的修訂完全不講法理邏輯。2010年那次政改，人大常委按照當時《基本法》附件一的規定，在立法會三分之二多數通過後才批准。2015年那次政改，由於未能得到立法會三分之二多數通過，也就隨之而終結。來到今天，人大常委卻忽然和你說修改附件一是不用問立法會的，那麼之前兩次走立法會的程序又是為甚麼？是玩遊戲的嗎？如是者，這次修訂其實告訴大家立法會是無關痛癢的，那麼立法會的選舉方法又有何值得討論呢？

坊間對於如何對應修改後的選舉制度，本來沒有统一意見。我聽過的方案，除了忍辱負重繼續參選之外，也有很多朋友說應該杯葛，分別只是投白票廢票還是索性不投票。也有一些朋友提議調侃式參選，把「芫茜黨」和「燒賣關注組」變成實體參選，看看資格審查委員會可以想出怎樣的理由出來取消他們的資格。不料政府大鑼大鼓訓斥投白票，反而一下子在民間統一思想，大家都覺得投白票是個值得考慮的方案。若說煽惑投白票有罪，第一個有罪的恐怕是政府本身。

從反抗運動的角度去看，投白票還是直接杯葛，本來各有優劣。百萬選民排長龍只為投下一張白票，確實很有參與感甚至喜劇感。不過投票是保密的，到底有沒有投了白票沒有人知道，策略上又不如大家當天都不去票站那樣乾淨利落。

從政府的角度去看，無論是要避免白票運動還是杯葛選舉所帶來的難堪，本身都是難以操作的。過去政府會每小時公佈每個票站的投票人數，投票率高低外界一清二楚；拿投票數字減去各候選人的得票數字，就是白票廢票的數字。當然，政府可以不再公佈投票人數，但任何市民都可以自發站在票站出口自行點算現實的投票人數，真相還是會被發現。

無計可施之下，政府想到「禁止呼籲」這個招數。似乎政府仍然活在史前時代，還以為市民做事一定是受到煽動指使，不可能有多數人自發在同一時間得出相同想法。2019年的抗爭號稱「無大台」，本來已是最佳反例。政府硬要把所有抗爭行為視之為受煽動指使，難道近日市民自發到個別黃店排長龍消費的背後也是一個陰謀？現在香港的政治領袖不是在流亡就是被還柙，政府所指的那個「幕後黑手」到底是誰？

政府已不介意民間反應

明明禁無可禁，政府還是要禁止所謂的煽惑行為，我想到三個可能的理由。第一，政府不可能承認自己的做法不受歡迎，因此民間所有的不滿都必然是因為公眾被誤導，這是專制政權的必然法則。第二，政府人員必然都是官僚，而官僚的生存之道就是「扮工」，相關禁令於是就被發明出來回應社會形勢。第三，政府不放過任何一個把打壓合理化的機會，既然民間有杯葛的聲音，便立即訂立相應法例方便日後可以借用對付異見人士。

以上三個可能並不互相排斥。回看過去一年的疫情，不也是同一套的板斧嗎？疫情失控，不是政府的責任，是市民自己防疫做得不好；為了顯示能力，政府發明出一大堆實際作用存疑的防疫措施出來；這些措施雖然不見得可以防疫，卻成為政府壓制民間社會的新手段。

來到杯葛選舉這件事，其實和疫情一樣，民意同樣不受政府的主觀意志改變。民意對選舉失去意義感到不滿，總會找到方法反映出來，從來禁無可禁。榨氣球不是把氣球壓小，只會把氣球壓破，這是小學生都懂得的道理。我相信政府也懂，只是他們已選擇不介意這個後果。

梁啟智

時事評論員