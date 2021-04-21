紀律人員薪俸及服務條件常務委員會（紀常會）自2018年起檢討紀律部隊職系架構，至今相隔兩年多仍未發表報告。《蘋果》獲悉，紀常會已達成初步建議，多個員佐級和非首長級主任級職位的起薪點和頂薪點均獲提升，其中警員職級服務滿3年和滿36年，均獲增設一個增薪點。警務人員部份薪點亦獲建議調整3%至5%，使薪點遞增率更平均，估算金額約1,249至2,977元不等，涉及職級包括警長、警署警長和督察。

《蘋果》取得有關紀律部隊職系架構檢討初步建議的內部文件。就員佐級職系，紀常會初步建議，絕大部份招聘職級的起薪點提高一個薪點和頂薪點提高2個薪點；入境事務助理員職系在起薪點和頂薪點均提高2個薪點。所有第二層晉升職級的起薪點和頂薪點分別提高2個薪點，而最高晉升職級的起薪點提高兩個薪點，頂薪點提高3個薪點，入境事務助理員職系總入境事務助理員職級的頂薪點更獲提高3個薪點。

倡做滿3及36年警員 各設1增薪點

以警隊為例，警員起薪點將由第3點（月薪為25,380元，同下）升至第4點（26,190元），頂薪點由第15點（36,290元）升至第17點（38,365元）。另外，在警員職級服務滿3年者增設一個跳薪點；若在警員或其他部隊員佐級基本職級服務滿36年，亦獲建議增設一個長期服務增薪點。現時若在所屬職級服務滿12年、18年、24年及30年，均可分別獲得1個增薪點。

警署警長的頂薪點則由第31點（62,340元）升至新設的第33a點（按第33和34點的中位數估算，金額為約69,537.5元）。其他紀律人員（員佐級）薪級表亦會增設第30、31及32點，各薪點遞增率約為5%。

非首長級主任級職系方面，紀常會初步建議絕大部份招聘和晉升職位的起薪點和頂薪點分別提高一個薪點，最高職級除外。如警務處督察起薪點由第23點（44,910元）升至第24點（46,295元），頂薪點由第42點（88,250元）升至第43點（91,615元）；警司的頂薪點由第52點（131,475元）升至新設的第52a點（按較第52點高2%估算，金額為約134,104.5元）。

另外，紀常會提出重新調整警務人員薪級表第20至30點（41,655至59,550元），理由是「使薪點遞增率更平均」，調整幅度介乎3%至5%，估算調整金額約1,249至2,977元不等，涉及職級包括警長、警署警長和督察。紀常會同時支持在懲教署、海關、消防處和入境處各增設一個副署長／副關長／副處長職位。

紀常會又透露，當局正積極考慮為經常和定期在院所醫院執行護理支援職務的懲教署人員、 執行特定類別職務的消防處人員、在懲教院所等封閉及偏遠環境工作人員增設新津貼。

難請職位或最可能獲提升待遇

紀律部隊評議會職方代表之一、懲教事務職員協會執行委員簡文傑表示，至今未聽聞有關紀律部隊職系架構檢討的任何消息。香港消防救護控制組人員聯合工會主席蘇頌樑亦指，由於其工會在紀律部隊職系架構檢討開展後才成立，所以一直未獲邀參與諮詢過程，未來若獲諮詢亦願意向紀常會方分享會員意見。

蘇頌樑又預計，部份招聘困難的職位最有機會獲提升待遇，他亦樂見同事待遇經職系架構檢討後有所改善，加上現時勞工市場環境較差，料可改善紀律部隊的招聘情況。

紀常會早在2018年底已獲行政長官會同行政會議邀請，為紀律部隊進行職系架構檢討，原訂需時約18個月完成，但當局指受「反修例運動」和疫情影響，發表時間不斷延遲。

紀常會主席崔康常上周六出席香港警察學院結業會操時曾指，紀常會正進行紀律部隊職系架構檢討，並稱將考慮所有相關資料，平衡各項因素，作出有利警隊及其他紀律部隊長遠發展和令整體社會受惠的建議。

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