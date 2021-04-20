【本報訊】昨日新增確診個案中三宗在荃灣區，其中一名57歲女患者是前晚被圍封的麗城花園住客，上周曾與約10名家人及朋友到尖沙嘴吃日本菜，全部人需檢疫。衞生防護中心指出，不排除荃灣有隱形傳播鏈。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第11700號57歲女患者居於荃灣麗城花園二期第四座，4月16日喉嚨痛，看醫生後留樣本而確診。她在沙咀道達貿中心上班，任職文員，12日最後上班， 約三名同事要檢疫。患者4月11日與10名家人及朋友在金馬倫道炉端金餐廳，分幾枱用膳，全部人要檢疫；她亦光顧美孚的餃子妹上海雲吞及荃新天地米線陣。

大圍地盤工曾到多間食肆

張竹君表示，荃灣及屯門近日多確診個案，社區的隱形傳播鏈其實未停過，加上市民復活節假期間多活動，都會導致個案增加。

麗城花園二期第四座前晚已被圍封，約915名居民接受檢測，沒有發現其他確診個案。當局曾派員拍門，當中約15戶沒人應門。

張又表示，第11703號41歲男患者居於大圍美田邨美庭樓，沒有病徵，在聯福道30號地盤工作，該地盤要停工，工人要強制檢測，數名與他使用同一貨櫃休息的工人要檢疫。他潛伏期內去過多間食肆，包括大圍龍順軒酒家、佐敦文記燒臘飯店、九龍塘百味閣、金記冰室及亞參雞飯等。