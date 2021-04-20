【本報訊】甘雪貞患上的「原發性肺纖維化」（Idiopathic pulmonary fibrosis, IPF），至今病因不明，患者肺部組織會不斷出現纖維化，令肺部喪失組織氧氣交換的能力，無法如常排出廢氣和二氧化碳。不過，發病初期症狀不明顯，患者可能只是乾咳和容易氣喘，但該病屬不治之症，病情嚴重者有可能引發呼吸衰竭等嚴重併發症致死，移植肺部是最後救治方法。

嚴重惡化者需器官移植

呼吸系統專科醫生梁子超指出，「原發性肺纖維化」的患者越見普遍，患者多為55歲至75歲。一般人常將「原發性肺纖維化」和「肺纖維化」混淆，前者是受到不知名原因或因素影響，令肺部受刺激而出現組織纖維化；後者則是肺部受到外部刺激，如吸入外來物、藥物、自身免疫系統疾病等影響而誘發的肺部病變。「原發性肺纖維化」患者多為中年人士，每10萬人約7至16人患病。

梁子超解釋，「原發性肺纖維化」患者的病情要視乎不同病人的身體狀況，「此病有不同程度發展，有快有慢，有些可能幾年內（肺部）衰竭，亦有些可用藥物或免疫療程去減緩肺纖維化的速度，或者減慢衰竭程度。」當病情嚴重惡化至肺衰竭、肺功能喪失時，便有需要進行器官移植，另有醫學研究指，肺部長期缺氧可能影響心臟，引發「肺心病」（Cor pulmonale），令患者同時出現心臟衰竭的症狀。據醫管局資料，去年全年共進行八宗雙肺移植個案，現時仍有29人輪候移植肺臟。