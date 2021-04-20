今次「綠在區區」回收便利點，一洗以往港人對廢料回收場的印象，有透明玻璃外牆，北歐風的室內設計和明亮燈光。多個猶如自助洗衣機的特製巨形回收箱置於牆邊，分類回收八類家居廢物。公眾可將已清洗的可回收物帶到回收點進行分類，賺取積分，最高儲滿2000分（即25公斤膠樽或200公斤紙）可換取一支900毫升芥花籽油。辦公時間以外，店外設24小時回收箱。回收點大部份都設於鬧市中的千呎地舖，租金昂貴，以121C經營的天后回收點為例，每月租金超過10萬。

22間回收點兩年的營運期連同起動金額，總合約費逾2.5億元。雖然運作費高昂，但似乎確令各社區回收量有所提升。環保署稱，各回收點自去到11月陸續投入服務後，截至今年1月，已合共收集超過1,200噸回收物，較合約要求超出近八成。此數字較以往舊社區回收中心的回收量顯著上升。

原本營運油尖旺區社區回收中心的薈萃服務網絡協會亦獲得「綠在大角嘴」合約。負責人林浩揚表示，舊回收中心位於大角嘴內街，僅得300多呎，綠在大角嘴不僅選址於面對大街、交通方便的塘尾道，面積更一口氣上升至千多呎。

增教育功能 林浩揚：物有所值

他續指，以往回收中心跟普通回收舖一樣，無特別裝修，主要使用者為各大廈的管理公司、業主立案法團或清潔公司；但綠在區區回收點環境舒適，「有街坊問係咪電訊公司」，吸引年輕家庭甚至一家大細等散客前來回收廢物，令回收效率上升，即使政府訂下的目標回收量由以前的6.3噸塑膠提升至約10噸，亦不難超標完成。今次項目雖然成本大增，但回收量不但有所提升，回收點亦能對市民有教育作用，林浩揚認為物有所值。

在藥廠工作、帶同一大袋膠樽前來回收的何小姐表示，公司不時有過期的藥物要處理，用作包裝的膠樽亦會直接棄置，但近期會將清洗過的膠樽交到綠在大角嘴進行回收，自1月中正式營業後，她已來過近十次。家住大角嘴區的李小姐表示，每個月都會將家中儲起、簡單分類好的家居垃圾帶到回收點進行回收。她以前會將家中廢紙交給拾荒婆婆，但其他廢物找不到方便渠道進行回收，因此對於有回收點設於便利地點感到高興。雖然每次拎一大堆廢物落樓都覺得有點辛苦，但她覺得很有滿足感，「拎兩大袋嘢嚟，你知道少咗兩袋嘢去堆填區」，對於積分換禮物反而不在乎。