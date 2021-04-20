【本報訊】警務處長鄧炳強連日不點名批評《蘋果日報》頭版刊登學童在警察學院玩槍照片，他在無綫電視節目《清心直說》承認，有關報道並非假新聞，亦無違反法例，但認為刊登相片動機可疑。他又承認傳媒有新聞自由，但指若涉及煽動仇恨，或會危害國家安全，處理亦不限於國安法，又表明支持就假新聞立法。

「蘋果倒閉與我無關」

資深傳媒人褚簡寧（Michael Chugani）在昨晚最後一集主持的《清心直說》訪問警務處長鄧炳強，再問及傳媒刊登學童在警察學院玩槍照片一事，是否鄧所說的「假新聞」，鄧炳強承認有關報道並非假新聞，但問題在於照片被連繫到反修例運動期間的暴力事件，學童的學校被起底，傷害幼童心靈，形容做法邪惡。褚簡寧追問照片對比8.31當日警方對待示威者的情況有何問題時，鄧回應稱有關做法動機很可疑，「是不是試圖煽動仇恨？撕裂社會？在社會中製造矛盾？」

褚簡寧強調傳媒在新聞自由下，無論有沒有動機，只要不犯法便可。惟鄧炳強卻稱須視乎是否符合倫理道德，以及背後的動機，若涉煽動仇恨，或危害國家安全。他又補充，涉煽動內容不限於國安法，刑事罪行條例的煽動罪亦可處理，而如有獨立的法例處理假新聞，對假新聞會有更清晰法律定義。

鄧炳強早前不點名批評《蘋果日報》，他被問及會否取締該報時，僅稱如有罪案便會處理，「它倒閉與否與我無關」。

褚簡寧又在節目中質疑政府聲稱外國勢力介入香港，但一直無交代證據。鄧回應指美國國際媒體去年9月曾承認有財政支持香港示威，惟有關說法即遭褚簡寧駁斥，指「美國國家民主基金會」等機構資金只是推廣民主，不支持暴力示威。鄧辯稱是否暴力與是否構成國安問題無關，更對褚簡寧說：「如果你向香港人說，你相信沒外部勢力影響香港，我想你就在侮辱香港人的智慧。」褚簡寧即反駁若政府不提供有關證據，或成立獨立調查委員會交代，就真的侮辱市民智慧。鄧僅指法庭將是最好的討論平台，若現時公開證據，或構成藐視法庭。

褚簡寧將全面告別幕前，並暫停《南華早報》和《信報》的專欄，只保留《頭條日報》專欄。《清心直說》將由前港台顧問委員會主席陳建強接任主持，他同意可邀請不同光譜的嘉賓，讓公眾了解不同聲音。