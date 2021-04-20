【本報訊】控罪中一名被指與各被告參與中大二號橋暴動的女生，在警方正式落案起訴前已棄保潛逃，惟控方昨開案陳詞時仍花上大篇幅描述她的被捕過程。主審法官李慶年質疑，此舉猶如間接要求法庭在她缺席的情況下作出事實裁斷，認為做法不公義，反問：「係咪一定要拉埋其他被告落水，先告到其他人？」

引劫匪過身比喻遭反駁

控方昨由外聘大律師張錦榮代表。張於開案時指一名叫黃亭陶的女子案發當日逃跑時失足跌在馬路，警員上前制服，搜出手套、防毒面罩及雷射筆等。

張解釋，黃與控罪中「身份不詳人士」屬同一類人，不會要求法庭將她定罪，其拘捕情況只是作為事實告知法庭。張又透露，黃在本案首次提堂前已離開香港，現正被警方通緝。

惟法官李慶年指出，控方要提出人證物證支持陳詞內容，惟缺席的黃無人替她辯護，「個問題係冇人為佢發聲呀！」李官續指，一貫做法都不會在潛逃人士缺席下審訊，否則是要求法庭不公地作出事實裁斷。控方澄清不是直接要求，李官聞言即謂：「唔係直接，間接都有呢個效果，你間接要我審佢。」

控方比喻謂，若五名銀行劫案被告中有一人過身，五人打劫亦不會變成四人打劫。李官反駁：「呢啲就係魔鬼在細節……過身唔能夠同冇過身相比。」

李官認為，即使刪去有關黃的內容，亦不會影響控方控告他人，「正常做法都係等佢返嚟先處理」。控方表示需翻查案例及索取律政司指示，議題押後至今早處理。