47人因⺠主派初選而被控串謀顛覆國家政權，至今只得11人獲准保釋。高等法院法官杜麗冰早前批准李予信及施德來保釋，但拒絕譚文豪與徐子見擔保外出，今就此頒下書面理據。杜官指，譚文豪曾聯署去信美國參眾兩院議員等人，呼籲盡快制定《香港人權與民主法案》，而在國安法立法後，他更多次獲邀與美國領事會面，可見有一定影響力。至於徐子見，律政司指他在個人YouTube頻道散播虛假信息，包括聲稱有大批載有電波干擾器的軍車進入香港，目的或是限制新聞自由，製造恐慌兼引起憎恨情緒，杜官直言關注徐的言論，最終拒絕譚徐兩人的保釋申請。

判詞引述律政司的覆核理據，指上述四人去年參與「35+」民主派初選，企圖奪取議會控制權，並以否決財政預算案為手段，癱瘓政府運作，以圖迫使行政長官下台。即使特區政府及中聯辦已表明組織及參與「35+」初選違反港區國安法，他們仍不放棄。若非選舉因疫情而押後，上述計劃早已付諸實行。

譚文豪三度獲邀與美領職員會面均未有應約

有關譚文豪，律政司副刑事檢控專員楊美琪播放他於去年3月25日出席記者會的片段，譚揚言只要五大訴求一日未獲回應，都會繼續行使否決權癱瘓政府。楊並指，譚曾於前年9月2日聯署去信美國參議院及眾議院議員，呼籲美國國會盡快完成《香港人權與民主法案》的立法程序，而其facebook專頁更顯示他損害港府的決心。

代表譚的資深大狀蔡維邦回應指，有關聯署是在國安法生效前作出，且譚有在中國內地置業，並非「攬炒派」。而自從譚辭任議員後，一直專注家庭及經營茶餐廳，沒時間再作出任何損害港府利益的事情。蔡更透露自國安法生效後，譚三度獲邀與美國領事職員會面，但他從沒應約；惟律政司一方質疑，美國領事邀請譚「catch up」，可見在外國勢力眼中，譚仍有一定的影響力。

杜官指出，法庭須考慮所有因素，包括審訊時未必獲接納呈堂的證據，以衡量國安法被告人的再犯風險，最終接納律政司的覆核申請，撤銷總裁判官蘇惠德批准譚文豪保釋的決定。

指徐子見擔任後備參選角色以實現「攬炒」

至於徐子見，律政司高級檢控官羅天瑋在庭上播放徐的YouTube片段，指片段是在國安法生效後上載，散播虛假資訊，包括指稱大批載有電波干擾器的軍車由內地來港，質疑目的是限制傳媒採訪自由，影響人權，擔心正進行一個等同六四的軍事行動。

羅指控徐在片段中以對抗的態度和情緒，作出沒有根據的推測，製造恐慌兼引起憎恨情緒。再者，雖然徐在初選中落敗，但當有三名港島區參選人被DQ後，徐隨即報名參選，可見這是初選計劃的一部份，由他擔任後備的參選角色，藉此實現「攬炒」結果。

杜官指，關注徐在片段中的言論，惟避免影響往後審訊的公正性，只能表示在考慮所有因素後，認為沒有充足理由相信徐不會再干犯危害國安的行為。

官指獲准保釋兩人曾多次與政府合作

而獲准保釋的李予信及施德來，杜官接納辯方陳詞指，李擔任區議員期間曾多次與不同的政府部門合作，服務社區；而自從李在初選落敗後，除提名他人參選外，沒有公開發表或作出與初選協議有關的言論或行為，最終批准李保釋。

至於律政司指案發時身為民協主席的施德來不但參與初選兼簽署聲明，更措辭強硬批評特區政府；但辯方指，施自從在初選落敗後，一直專注地區工作，尤其在新冠肺炎期間服務社區，過往亦多次與政府不同部門合作。再者，施並不富有，一直紮根香港，不但沒有潛逃風險，更不會再犯危害國安的行為。杜官最終亦批准施保釋。

【案件編號：HCCP114、115、120、126/21】

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