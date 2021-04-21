【本報訊】疫潮嚴重打擊下，經濟持續低迷，惟教科書仍然加價。教育局公佈下學年課本價格，整體較今學年上升1.4%，約有四成半課本凍價或減價，局方形容加幅「仍屬溫和」。

四成半凍價或減價

教育局在「適用書目表」網頁（www.edb.gov.hk/rtl）公佈下學年課本價格，教育局首席教育主任（課程發展）謝婉貞在教育局網上專欄「局中人語」撰文稱，整體而言，來年課本價格（包括印刷及電子課本）較本學年上升1.4%。

謝婉貞聲稱，教育局與出版社保持緊密溝通，了解到教科書營運同樣受到不少衝擊。儘管如此，局方仍呼籲出版社繼續履行企業社會責任，與家長共度時艱，盡量克制課本定價，並得到大部份出版社正面回應，最終下學年有近四成半課本凍價甚或減價，其餘加幅仍屬溫和。

導師出版社社長石國基稱，去年課本已經凍價，加上學生人數大幅減少，內地生未能來港就讀，越來越多學生選擇移民等，令課本需求量下降。再者受疫潮影響，學校改為網上授課，出版社需要額外製作網上教科，又需面對課程改革浪潮，相關成本龐大。另外，疫潮下航運成本大增，印刷紙價格急劇上升等，業界已是疲於奔命。