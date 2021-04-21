【本報訊】《理大圍城》在香港遭建制及左派狙擊變「禁片」，難以公開放映。但該片備受外地青睞，除在剛開幕的第22屆全州國際影展首次在韓國放映，亦被選為下周五開幕的第12屆台灣國際紀錄片影展開幕電影，連同同場放映的另一有關香港抗爭紀錄片《佔領立法會》，兩片共六場預售門票已爆滿。參與兩片發行的影意志藝術總監崔允信稱，今次是好機會，在華語地方令作品得到公平對待。

同場放映《佔領立法會》

今屆台灣國際紀錄片影展特別策劃子單元，名為「敬！香港/CHINA獨立紀錄片」，將安排放映13部中港紀錄片，包括《理大圍城》和《佔領立法會》，以及廖潔雯的紀錄片《Trial and Error》，記下前年示威者在香港機場要求「警察還眼」的事件現場與「Be Water」之運動哲學；由李哲昕執導、記錄2011年廣東烏坎村土地被貪官非法變賣後民眾的抗爭紀錄片《迷航》亦是其中之一。

崔允信昨以短訊回覆本報稱，過往一年放映《理》片時，「可能戲外嘅話題大家更加關注」，故今次可在台灣有代表性的紀錄片展裏放映「係一個好機會，喺一個華語地方，令套戲作為藝術作品，得到一個公平對待，可以引發多啲討論、評論，咁就好嘞」。

影展策展人林木材指，《理》是一部銘刻時代的重要之作，創作團隊在險境中記錄香港人爭取自由的付出，該片作為開幕片，充份體現紀錄片的核心精神，值得所有台灣觀眾關注。

記錄前年11月警察包圍理大的大規模衝突，紀錄片工作者貼身拍攝示威者的掙扎血淚，不少看過該電影的人都指全片震撼人心。該紀錄片去年獲荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節（IDFA）最佳剪接獎，今年初再獲香港電影評論學會「2020年最佳影片獎」。

不過，該電影一直未有在主流影院公映，放映之初被電檢處評為三級，送審光碟離奇碎裂退還。電影近期曾由剛開業、主打本土及小眾電影的高先電影院安排放映，更一度因售票情況反應理想加場，惟之後被《大公報》批鬥「煽暴」，放映最終叫停，連帶原安排3月由香港藝術中心舉辦的《理大圍城》三場放映會亦臨時取消，當時藝術中心回覆傳媒查詢時形容「是個非常困難的決定」，盼各方諒解及包容。

今次影展同步播映的《佔領立法會》，曾入圍今年台灣金馬獎最佳紀錄片，真實呈現香港抗爭運動的高低起伏與多層面向。