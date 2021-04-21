【本報訊】另一宗罕見的自行植入異物報告涉及一名15歲男生，他因便秘問題，誤信網上「偏方」用一個10厘米長、3厘米闊的洗頭水樽，塞入肛門有助排便，惟樽身卻「卡」在橫結腸附近。他翌日到急症室求醫，最終自行將洗頭水樽排出。有醫生表示，將異物硬塞入肛門「可能會拮穿腸，而且唔一定可以排返出嚟」。

報告顯示，去年5月停課期間，一名15歲男生稱為解決便秘問題，誤信上網「偏方」，強忍痛楚將10厘米長、3厘米闊的洗頭水樽硬塞入肛門。該男生翌日前往急症室求醫，當時沒有表面傷痕，腹部也沒有明顯凸起。但從X光片顯示，洗頭水樽位於橫結腸附近位置，男生留院一晚後，自行排出洗頭水樽。醫護人員遂教導其以均衡飲食或正確服用瀉藥解決便秘，並建議其父母要多注意兒子在家行為。

醫生稱隨時「隊」穿腸

泌尿外科專科醫生葉維晉指出，以異物塞入肛門相對較危險，因直腸只有約12厘米長，「之後就轉彎進入結腸，（異物）隨時『隊』穿腸，亦可以引致腹膜炎等，而且排出（異物）都有一定難度」。

腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙表示，未曾見過其病人有類似情況，「可能會拮穿腸，而且唔一定可以排返出嚟，可能會係身體入面唔上唔落」。

港人常受便秘困擾，姚志謙建議可從改善飲食習慣入手，多食有纖維食物、多飲水和做運動，「如果真係排便唔得，市面有啲排便藥、塞甘油條」。