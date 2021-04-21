【本報訊】歷奇玩家隨便挑選老榕樹為目標，攀樹耍樂。有樹木專家指，若玩家不幸揀中「病樹」，或在樹身腐爛位置搭建支架，不止樹木健康受損，若受壓倒下，隨時「樹塌人傷」。

氣根有助穩固古蹟

教育大學社會科學系研究講座教授（地理及環境科學）詹志勇表示，舊牛奶公司牧場荒廢已久，估計附近的老榕樹樹齡達數十年甚至過百年。這些老榕樹氣根雖一直伸延至建築物遺址，但不一定會造成損害，因無論石屎或石材建築物，並不容易受氣根破壞，反而因榕樹氣根依附建築物生長，兩者有互相穩固的作用，能更有效抵禦風吹雨打。

至於有人表示擔心榕樹破壞遺址建築，鋸走部份氣根甚至樹身，詹直指無䅲，「修樹唔係隨便修，要有專業判斷，鋸嘅位置係咪適合，有冇可能令樹木倒塌」，胡亂伐樹更可能導致樹身受到真菌感染而死亡。

詹又指，玩家隨便在樹上搭建支架及平台會增加樹身壓力，若樹幹或樹枝已腐爛或爆裂，玩家又剛挑選在受傷位置加建或攀爬，樹身可能負荷過重倒塌導致意外。

長春社總監蘇國賢亦指，胡亂在樹木上加建，包括以繩索或鋼絲綑綁大樹，又或在樹幹上加建築物甚至吊索，都可能影響樹木生長及傷害。蘇指合規格的歷奇活動，必須由專業人士評核有關樹木是否適合攀爬，包括承重力或健康程度，「唔係每棵樹都適合」。

根據現行法例，非法砍伐樹木可按《刑事罪行條例》第60條控以刑事毀壞罪名，最高可判監禁10年。