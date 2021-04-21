【本報訊】六旬老婦早前與男孫到西環一間商場搭扶手梯時，突然翻倒受傷，事主認定扶手梯故障引發意外，要求翻看閉路電視，惟商場以私穩為由拒絕提供，又解釋與機電署翻看片段，認為事主是被旁邊小童拉扯致失平衡跌倒，雙方對意外各執一詞。事主兒子質疑商場拒提供片段，難釋疑慮。有大狀指閉路電視片屬相關公司財產，物主有權拒絕，事主可要求法庭頒令授權查看。

指故障致失足 手踭削肉

60歲女事主本月12日與3歲男孫，到西環士美菲路Smithfield Walk商場地庫超市購物後，乘扶手梯快要上到地面時，她稱扶手梯突故障致失足跌倒，翻落十多級受傷。孫兒及時被前面兩名女子拉住未有受傷，她則由救護車送院，證實頭部、腰部及雙手受傷，左手踭被削去一塊肉，疑傷及神經，雙手至今仍感麻痹，膊頭及頸部痛楚，連日失眠，「𠵱家有陰影仲係好驚」。她指當時感扶手梯溜後，頓失平衡向後倒行幾級，再翻倒電梯底。

其子馬先生說意外後趕赴現場，見母親流血受傷，保安員只顧影相紀錄，未有施以援手，又否認扶手梯故障，最氣憤是不許他翻看閉路電視了解過程，疑有人企圖隱瞞真相。

商場管理公司姓吳經理稱，閉路電視片段涉及私隱及保險問題，故拒絕讓馬翻看，但到場警員看過有關片段，證實梁婦被拉扯失足，惟馬並不相信。機電署指扶手梯承辦商已檢視閉路電視，發現該乘客因被拉扯而跌倒，自動梯沒溜後或倒行。

大律師陸偉雄指閉路電視片段屬相關公司財產，物主有權拒絕，事主可循法庭要求頒令授權查看。事主應通知管理公司不要銷毀有關片段，再向法庭要求查閱，最快一個月內可上庭，能否查閱需由法庭判決。