今日有冇人問大家：幾時去海南島食海南雞飯呀？身在海南出席博鰲亞洲論壇嘅特首林鄭月娥，噚日又出post宣傳大灣區，同時幫海南賣廣告，話好希望見到青年人去海南實習、就業、創業，同埋「享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯！」又引起網上一片熱議。

網民名人齊指正出處

喺連登就會見到唔少人都討論究竟海南雞飯係咪來自海南呢個問題？有說法話，海南雞飯係源自海南島文昌市，當地有著名嘅「文昌雞飯」，後來傳到去東南亞改良後成為海南雞飯，仲發揚光大，仲引用大陸網嘅海南島「四大名菜」：「文昌雞、加積鴨、東山羊、和樂蟹」，就係冇海南雞飯。根據維基百科，海南雞飯只係「被認為是海南島的名菜」，但其實「普遍流行於南洋」，特別係有唔少華人嘅星馬泰。

好多名人都喺社交網「糾正」林鄭，好似身在台灣嘅杜汶澤喺fb開帖話「海南雞飯，其實係馬來西亞嘅……」，作為文人同名嘴嘅陶傑，抽水嘅境界含蓄而不失儒雅，佢話「香港腳」唔會令香港人覺得受辱，話揚州炒飯來自揚州肯定係錯誤，正如話食椰菜可以感染皮膚病嘅椰菜花，佢跟住寫「咁將海南雞飯正式定性海南，又會不會傷害了新加坡人民族感情，還是海南島政府應該搶先在韓國人指出歷史真相之前將海南雞飯在聯合國登記文化遺產專利呢？」之後才子再出po抽多轉水，「海南島當然有雞，非洲亦當然有黑人，不過海南雞飯同黑鬼油一樣，strictly speaking ，其實都來自新加坡」。不過今時今日嘅香港，林鄭話係就係，否則你就係別有用心、居心叵測、造謠抹黑㗎喇。

李八方