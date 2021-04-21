【本報訊】因受賄、貪污及重婚罪而被處死刑的中國華融前董事長賴小民，今年1月在天津被執行死刑，終年58歲。由從判處死刑到執行死刑，相隔24天。賴受賄金額近18億人民幣（下同，約21.5億港元），不僅創中共建政以來貪官受賄的最高紀錄，也成為習近平自2012年中共十八大上任以來，因貪污唯一被執行死刑的官員。根據官方論述，賴無論在政治紀律或個人私德均是十惡不赦，以致其即使戴罪立功，到最後也難逃一死，其中最為熱議的是家藏現金三噸、擁100多位情人，私生活糜爛不堪。

擁逾百情人

「我自己瘦了，但把華融搞肥了！」賴小民2016年在中國華融業績發佈會自爆，在華融的八年時間裏瘦了20多斤（10多公斤）。2009年賴剛到華融時，公司淨資產只有156億元（約186億港元），到2017年華融淨資產已高達1,826億元（2,181億港元）。2018年4月，賴因涉嫌嚴重違紀違法受查的消息震驚金融界，他同年10月被「雙開」（開除黨籍和公職）。至今年1月5日，賴被判處死刑，同月29日被執行死刑。中紀委評論曾指賴為謀私利，擅權妄為，造成重大經濟損失和金融風險，嚴重污染了政治生態，判處死刑稱得上「罰當其罪」。

內媒曾披露，賴的100多位情人除大部份來自華融內部，當中更不乏家傳戶曉的女星。賴和元配育有一名女兒，但其涉重婚，與情人在香港育有一對雙胞胎幼子。1983年從江西財經學院畢業的賴，1987年7月進入中國人民銀行，自此在金融界平步青雲。