【本報訊】今年1月退休卸任的終審法院前首席法官馬道立,上月於英國司法界一個網上論壇發言,罕有談及香港國安法,以「奇怪(strange)」形容國安法中指定法官的條文,又批評香港有人因判決結果或政治偏見,沒有根據下指控法官有偏見作出裁決。

馬道立上月於英國律師學院Gray’s Inn網上早餐會論壇發言,談面對公眾批評時的法治和司法獨立問題,指對法律制度的信心至為重要,否則法律不能發揮基本作用,參與法律制度的人,須把人的尊嚴、人權、司法獨立、履行公義等過去視為理所當然的概念彰顯。

至於在港版國安法生效後,以及近年香港的社會事件,有人因判決結果或政治偏見指控法官,他形容,某些言論過去可能已被視為藐視法庭,批評有人「當裁決不符合某些政治傾向,就會有人要求改革法庭,認為法庭無做好工作、法官要做多些,或者法官不可信」。他指由於司法機構及法官不宜發聲,大律師公會、律師、學者等承擔起為法治發聲工作,包括向公眾解釋何謂法治及原始客觀事實,回應無根據指控。

馬又引述外界質疑(mighty odd)國安法的指定法官安排,主動回應在司法獨立概念下,應由司法機構自行決定審理案件的法官,而非由可能有政治或其他角度或背景的人處理。不過,他指目前有保護措施,包括指定法官須在現任法官中指派,以及需諮詢終審法院首席法官,但總結時不忘重申,國安法中指定法官的條文奇怪(strange)。

翻查資料,去年國安法生效後,馬道立曾發表措辭強硬聲明,強調司法機構有使命和憲制責任保持和維護司法機構的獨立性和法治,強調指定法官及法庭程序必須符合《基本法》,不應根據任何其他因素。

加入英律師行任仲裁員

不過,馬道立在每年1月離任前記者會上,曾被問及被任命為指定法官是否感到自豪,就以「沒有特別感覺」回應,並指接受任命與是否對國安法有信心無關,稱「just have to get on with it」。

馬道立今年1月以65歲之齡退休,近日已重出江湖,不過由於根據法例,法官退休後不能私人執業,故馬道立在香港、新加坡及英國三地擔任仲裁員,包括重新加入Temple Chambers,另將以非駐所成員形式(door tenant)加入英國大律師事務所Brick Court。根據資料,馬道立目前也是香港國際仲裁中心及新加坡國際仲裁中心(SIAC)的仲裁員。