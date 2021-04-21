【本報訊】內地最大處置不良資產管理公司中國華融（2799）爆出千億債務危機，市場擔心其多隻美元債可能違約，早前遭投資者大手拋售令債價急跌，對華融的處置方案已成為國際金融市場關注焦點。債務違約危機恐損金融健康，彭博引述知情人士稱，中國人民銀行正考慮通過其管理企業收購華融體系內逾千億「非盈利」資產，惟強調上述救助措施未最終敲定，即交易仍存在變數。

華融是上世紀末中國國務院批准成立的四大資產管理公司（AMC）之一，目的是收購及處置大型國有商業銀行的不良貸款，目前中國財政部直接持有華融接近六成股份。華融前董事長賴小民主政期間，因急於擴張業務，僅數年間華融負債已激增至近1.6萬億元，其中向外借款餘額逾7,000億元人民幣，據悉這部份金融資產需大幅減值，諷刺的是，專收爛賬的華融卻製造天量壞賬，而賴小民今年初因受賄罪已被判極刑。

內地債務違約事件經常受國際投資者關注。97金融風暴時，王岐山奉命赴廣東處理廣東國際信託投資公司破產案，以及粵海集團清盤事件，成功收拾了廣東的金融殘局，化解外國投資者撤資危機，成為前總理朱鎔基愛將。不過，去年初疫情肆虐及中美關係急轉直下，導致企業債爆雷事件頻生。今年初深陷債務危機的海航集團，旗下321家公司遭法院裁定需進行實質合併重整，敲響投資內地債權人未必能全數取回本金的警鐘。

延遲發出年度業績惹恐慌

據彭博引述消息指，「成方匯達」計劃收購華融賬面價值超過1,000億元人民幣非盈利資產。這家白武士的實際控制人及最終受益人為人民銀行，過去亦曾在錦州銀行改革重組中扮演重要角色，以450億元收購錦州銀行約1,500億元債權資產。

華融4月初因延遲發出年度業績後停牌至今，觸發外界對華融經營和財務狀況恐慌。由於擔心多隻本月下旬到期的債券未能還本付息，包括下周（27日）到期的9.15億元人民幣債券及6億新加坡元外債，恐慌情緒波及華融其他美元債，部份債價一度腰斬近半。

資深投資者林一鳴指出，華融債券金額非常大，所收購的不良資產大多來自國企，特別是多年來經營一般的國企或銀行，可能因收不到壞賬而將之低價售予華融，「有少少藤掕瓜、瓜掕藤」，故對中央出手救華融不感意外。

倘破產加大市場債務融資難度

亦有分析指出，如果中國華融破產重組，難免加大其他資產管理公司日後向市場進行債務融資的難度，最壞情況會演化為系統性金融危機，迫使中央不得不出手。事實上，日前已傳出中國監管機構要求銀行不要向對華融相關貸款「抽貸」，同時協調部份國有銀行需作出支持華融的準備。

根據彭博滙總的數據，中國華融及子公司在境內外市場債券存續規模大約420億美元，今年公司約有74億美元債券尚待償還。據公司中期報告顯示，截至去年6月底，華融在中國央行還有等值約34億美元存款，其中現金僅大約400萬美元。