【本報訊】立法會前議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等人，被票控在酒吧內違反限聚令案續審，林昨出庭自辯，稱當晚召開業界緊急會議商討應對禁酒吧令，會上沒提及立法會選舉，否認會議是控方所指的參選造勢大會；酒吧在開會前已要求客人結賬，他亦在大閘旁貼上「Private」（私人）字眼，並要求酒吧「落半閘」以表明是私人聚會。酒吧執行董事則透露，當晚警員接報到場了解後，僅稱「咁OK啦，你哋唔好咁嘈喇，有人投訴呀！」

裁判官鄭念慈昨裁定所有控罪表證成立後，林瑞華出庭自辯，指案發去年4月2日，政府宣佈翌日起推行禁酒吧令，他於是在業界WhatsApp群組提議召開緊急會議，並邀請當時仍是立法會議員的大律師陳淑莊出席，因她熟悉政策及可提供法律意見。當晚陸續有逾20人報名參加，但只有涉案酒吧「HANDS」願借出場地。

林當晚10時半到達涉案酒吧，他稱職員為他探熱及提供搓手液，其他與會者入場前亦有用搓手液及量體溫。會上他向業界解釋有關法例條文，陳淑莊則講解法律責任及立法背景，提醒業界小心應對。

指會議範圍有分隔

酒吧股東兼執行董事陳沛妤供稱，當日政府宣佈將推行禁酒吧令，她與眾多群組成員均感震驚及徬徨，林建議開會商討對策。她在群組內同意借出場地，但事前未有徵詢另一被告即酒吧持牌人陳偉才的意見，事後才告知陳，望他與職員配合，包括為進店者量體溫，及要求四人一枱。

陳指，酒吧職員在晚上10時半起，向食客表明即將召開私人會議，要求他們結賬；惟酒吧於11時「落半閘」開會前，仍有三名客人未離開，分別為一名未用完餐的熟客，及10時45分入座並稱「好快食完、好快走」的兩名客人。職員遂一律要求三人「坐出面張枱」，因為「喺我嘅認知，嗰度係私人會議範圍，完全同會場分隔」。

控方盤問下，陳沛妤同意上述座位屬於餐廳範圍，但認為座位面向街外，且預計三名客人很快離開，故容許他們再坐一會。她承認考慮未必周全，但座位與室內空間分隔，認為不會影響室內會議。陳亦指，開會時沒提供食物，僅提供酒精及清水等飲品，但強調沒提供餐牌，與會者均自行選擇飲品，並於離開時主動付款。

根據早前證人及警員證供，報案人潘美美聲稱當晚與友敍舊，當中兩名友人吳楚勤及黃偉傑到涉案酒吧用膳，吳供稱聽到酒吧內有女聲表示「嚟緊阿Gordon會參選立法會」，他拍下陳淑莊與會照片並交予《星島日報》及《東周刊》網站。至於警方，當晚接報到場勸喻後，未有檢控便收隊離開，事後接獲過百宗針對陳淑莊的投訴，才重新申請搜查令調查本案。案件押後至6月2日結案陳詞。

案件編號：KCS526408-11/20