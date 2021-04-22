修改選舉制度的修例工作，正在立法會如火如荼地進行，相信在建制派主導的議會下，要按當局的時間表在下月通過不成問題。然而修例能如期通過，不代表當中全無問題。今日有報章專欄提到，未能成為選委會選民的香港潮屬社團總會，發起聯署信予特首林鄭月娥反映不滿。另一邊廂，有政府中人就埋怨，不少曾敗選區議會建制派為求爭得選委會選民資格，令當局不勝其煩。

《明報》政情專欄「聞風筆動」今日報道，香港潮屬社團總會因未能成為24個可瓜分60個選委議席的同鄉社團而感到錯愕或不是味兒，於是向林鄭發聯署信表達不滿，而參與聯署的不乏建制陣營中有份量人士，例如全國政協常委林建岳、胡定旭、港區人大代表陳振彬、全國政協委員會高永文，以至總會領導、行會召集人陳智思的父親陳有慶等。

報道亦提到，即使總會如此向港府反映，當局也難以處理，因為24個同鄉組織名單是以省為單位，一旦改變做法讓總會加入，恐怕其他籍貫社團又會要求加入，屆時當局就不易處理。

姚思榮認內部不滿 下一步行動由成員討論

身兼潮屬社團總會榮譽顧問的立法會議員姚思榮承認內部確有不滿聲音，但對於若政府不答允將潮屬加入選委名單之內，他們會否有下一步行動，姚認為要交由潮屬成員再仔細討論。他指自己事前並不清楚潮屬的「聯署信」，亦沒有查看該信的內容。

2001年成立的香港潮屬社團總會在本地親中同鄉社團中，政治經濟影響力舉足輕重，該會首席榮譽會長是李嘉誠，榮譽會長則有陳有慶和吳康民。今年2月，總會第十屆會董就職禮上，不單止林鄭現身，國安公署副署長李江舟也擔任主禮嘉賓。

有份量的親中社團尚且如此，其他選委會界別分組自然亦有類似情況。未來選委會廢掉117個由民選區議員互選的議席，取而代之，是156個由港府委任的港九新界分區、地區滅罪及防火委員會。換言之，這些選委議席，從原來間接由選民授權，變成間接由政府委任，於是有意謀求更大權力的人，自然由爭取選民支持變成爭取政府支持。

區會建制敗者為議席向政府盡數個人功績

有政府中人近日就向八方埋怨，一大批前年區議會選舉的敗者正向政府敲門，要麼標榜自己曾任多少屆區議員、要麼宣稱自己與地區有多深厚的聯繫、要麼則誇口自己在地區工作有過多少成績，歸根究柢，莫非想要謀得一個選委議席，使自己更具影響力。

該政府中人更意有所指，表示明年3月就是特首選舉，距今不足一年，北京又未表態是否支持林鄭連任下，各路人馬自然希望爭奪越多選委議席便越好，於是如何能順得哥情又不失嫂意地應付這群建制派區選敗部，就是傷透腦筋的事。

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