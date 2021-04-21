本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港昨日（21日）錄得本地零確診，是相隔17日後重現；輸入個案則有1宗，患者為31歲外傭，4月8日從菲律賓乘5J272航班抵港，曾入住油麻地香港海景絲麗酒店；本身無病徵，惟體內帶有N501Y變種病毒株。而初步確診少於5宗。

另外，多6個場所要強制檢測，包括有初步確診患者曾到訪的屯門新圍苑新碧閣和將軍澳新寶城4座。至於僅爆發上呼吸道感染的港島半山般咸道聖嘉勒小學及其幼稚園部，以及藍田麗港城迦南幼稚園或幼兒園，亦要強制檢測。此外，因擔心病毒潛伏期或較長，已在4月7和14日強制檢測的屯門友愛邨愛暉樓3座，須第三次強制檢測。

4.21新增強檢場所

政府刊憲，4月8至21日曾身處下列後5個場所逾2小時者，須於23日或之前檢測；若已在19至21日檢測，可獲豁免。若3間學校的受檢者以樣本瓶檢測，須於25日或之前交回。至於3月25日至4月21日曾身處愛暉樓3座逾2小時者，須於4月23日或之前做第3次檢測，不獲任何豁免。

●屯門友愛邨愛暉樓3座（第3次檢測）

●屯門新圍苑新碧閣

●將軍澳新寶城4座

●港島半山般咸道聖嘉勒小學

●港島半山般咸道聖嘉勒小學幼稚園部

●藍田麗港城迦南幼稚園或幼兒園

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

中港貨車司機4.23起 打2針可免每日檢測

政府上周五表示，接獲廣東省港澳事務辦公室通知，由4月23日0時起，已完成接種兩劑疫苗滿14日的跨境貨車司機如透過「粵省事」程式內的「粵康碼」系統，收到廣東省發出的訊息，在入境深圳及珠海時只須持72小時核酸檢測陰性證明，並毋須進行每日入境核酸採樣。至於未完成接種兩劑疫苗滿14日、或「粵康碼」系統未顯示相關訊息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時除了須持72小時核酸檢測陰性證明，仍須在每日首次入境時接受核酸採樣。運輸署指，現時大概有11,000名中港車司機，而當中活躍司機大概有7,000多名。截至4月15日，約有6,700名司機已接種第一劑疫苗，而已接種第二劑疫苗的司機約有5,700名。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府4月21日起已在荃灣西如心酒店，為須接受強制檢測的員工及訪客增設流動採樣站；22日起則在屯門友愛邨愛暉樓3座地下對出空地和將軍澳坑口新寶城平台網球場增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月25日）

●黃大仙廣場（至4月25日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月25日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月25日）

●尖東加連威老道100號（至4月25日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月25日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月25日）

●元朗安興遊樂場（至4月25日）

●天水圍天瑞體育館（至4月25日）

●屯門建生社區會堂（至4月25日）

●大埔社區中心籃球場（至4月30日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月30日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月25日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●沙田大會堂廣場（至4月24日）

供該區須強檢人士或職員

●油塘油麗邨雍麗樓地下（4月21至22日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●荃灣西如心酒店後方（4月22日）

●屯門友愛邨愛暉樓3座對出空地（4月22至23日）

●沙田大會堂廣場（至4月24日）

●將軍澳坑口新寶城平台網球場（4月22至23日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月21日14:00）

11,704宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多15人出院（第11457、11494、11502、11504、11525、11536、11567、11572、11630、11633、11634、11656、11662、11689、11698號個案），共11,302人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

162名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、4人嚴重（第6386、6607、10358、11654號個案），其餘155人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月21日16:30）

兩岸疫情最新數字：內地昨日（20日）新增21宗確診個案，其中2宗為本土病例，發生在雲南，餘下19宗均為境外輸入病例，分別為海南12宗、上海3宗、天津2宗、廣東1宗、四川1宗。另外，新增7名無症狀感染者，均屬境外輸入個案。大陸累計確診90,541宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,078宗，死亡個案11宗。

外國疫情（截至4月21日11:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.42億、死亡人數突破304萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,179萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.8萬。印度確診人數超過1,532萬，死亡人數突破18萬。巴西確診人數突破1,405萬，死亡人數超過37.8萬。法國確診突破500萬。俄7羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、墨西哥、伊朗。烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

●英國政府將成立全新抗病毒專責小組，研究通過治療防止感染者病情變重。首相約翰遜表示，小組會通過測試尋找並生產良藥，目標9月開始供應。他舉例說：「如果你確診，會獲派藥丸在家服食，阻止病毒在體內肆虐，減少病情惡化風險。」他說，同住家人也可吃藥丸預防感染。

●墨西哥67歲總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）猶豫一番之後，終在周二接種疫苗。

疫症懷疑論者洛佩斯1月曾中招，上月仍表示不會接種疫苗，說仍有抗體，但經醫生勸告後改變初衷，又說要樹立榜樣，鼓勵長者踴躍接種疫苗。他周二打阿斯利康疫苗，說毫無風險，不痛又可護己護人。

●印度第二波疫情嚴峻，衞生部周二通報，過去24小時新増25.9萬宗確診，是連續六日單日確診超過20萬宗，醫院醫療氧氣需求殷切，首都新德里的醫院周二晚報稱氧氣供應幾小時後會用盡，向聯邦政府求救，否則會發生災難。總理莫迪表示正與全國地方政府合作，確保醫院病床、氧氣、抗病毒藥供應充足。他也呼籲各邦非不得已不要封城。

●以色列疫苗接種進度神速，16以上公民或居民中有81%已打兩劑疫苗，總理內坦亞計劃六月後展開第二輪接種行動，打算在美國食物及藥物管理局（FDA）批准後，為12至15歲青少年打針。輝瑞藥廠本月已向FDA申請授權為該年齡組別人士接種疫苗。

路透社

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,791,174 (568,449)

印度 15,321,089 (180,530)

巴⻄ 14,050,885 (378,530)

法國 5,401,305 (101,713)

俄羅斯 4,665,553 (104,545)

英國 4,408,644 (127,557)

⼟⽿其 4,384,624 (36,613)

意⼤利 3,891,063 (117,633)

⻄班牙 3,435,840 (77,216)

德國 3,182,951 (80,469)

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