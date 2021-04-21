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乾冰混可樂掟警署　會計師囚四月

1小時前
旺角警署

【本報訊】中年會計師去年6月兩度將乾冰放入載有可樂的樽掟入旺角警署引發巨響。會計師事後被控製造及管有爆炸品罪，案件昨在西九龍裁判法院再訊，控方修改控罪為在公眾地方擾亂秩序及管有適合作非法用途工具罪。被告承認在公眾地方擾亂秩序，求情透露患情緒病，受當時社會氣氛影響犯案。主任裁判官徐綺薇指被告公然挑戰警方，行為不智，判囚四個月。

被告陸偉權（53歲）原本被控兩項製造爆炸品罪以及一項管有爆炸品罪，控罪昨經控方修訂後，他承認兩項在公眾地方擾亂秩序罪，另一項管有適合作非法用途工具罪獲不提證供起訴。控罪指被告去年6月19日及30日在旺角警署作出公眾地方擾亂秩序的行為，及管有可樂樽、碎片及乾冰。

官：挑戰警方行為不智

案情指去年6月19日下午近5時，有人將可口可樂樽掟入旺角警署，其後發出「嘭」聲巨響。警員在一輛私家車車底發現破爛膠樽。同月30日再有可樂樽被掟入警署，有煙霧散出。警方從閉路電視發現被告進出一條連接警署的街道，其後將他拘捕。化驗報告顯示現場撿獲的可樂樽因內部壓力爆破，不涉爆炸品成份。

辯方求情指，被告原任職會計師，2011年起患有焦慮綜合症及抑鬱的情緒病，容易感到壓力、不懂表達及紓緩情緒。2019年初被告全職照顧中風母親後，情緒病加重，加上當時多場社會事件令他心情更沉重，壓力無法排解。被告當時在互聯網得知可樂加入乾冰可造成巨響，認為可以「嚇吓警員」。辯方稱被告犯案因受情緒病影響，已感後悔，望法庭考慮他對社會及教會有貢獻，常做義工，予以輕判。

徐官判刑時指，被告因宣洩對警員的不滿，有計劃和預謀地先後兩次將涉案物品拋入警署，意圖製造恐慌，公然挑戰警方，斥被告不理後果，非常不智，有機會危害人命及財物，傷及路過的無辜人士，幸最終無人受傷。

案件編號：WKCC2186/20

乾冰混可樂製造及管有爆炸品公眾地方擾亂秩序管有適合作非法用途工具
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