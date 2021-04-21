【本報訊】中年會計師去年6月兩度將乾冰放入載有可樂的樽掟入旺角警署引發巨響。會計師事後被控製造及管有爆炸品罪，案件昨在西九龍裁判法院再訊，控方修改控罪為在公眾地方擾亂秩序及管有適合作非法用途工具罪。被告承認在公眾地方擾亂秩序，求情透露患情緒病，受當時社會氣氛影響犯案。主任裁判官徐綺薇指被告公然挑戰警方，行為不智，判囚四個月。

被告陸偉權（53歲）原本被控兩項製造爆炸品罪以及一項管有爆炸品罪，控罪昨經控方修訂後，他承認兩項在公眾地方擾亂秩序罪，另一項管有適合作非法用途工具罪獲不提證供起訴。控罪指被告去年6月19日及30日在旺角警署作出公眾地方擾亂秩序的行為，及管有可樂樽、碎片及乾冰。

官：挑戰警方行為不智

案情指去年6月19日下午近5時，有人將可口可樂樽掟入旺角警署，其後發出「嘭」聲巨響。警員在一輛私家車車底發現破爛膠樽。同月30日再有可樂樽被掟入警署，有煙霧散出。警方從閉路電視發現被告進出一條連接警署的街道，其後將他拘捕。化驗報告顯示現場撿獲的可樂樽因內部壓力爆破，不涉爆炸品成份。

辯方求情指，被告原任職會計師，2011年起患有焦慮綜合症及抑鬱的情緒病，容易感到壓力、不懂表達及紓緩情緒。2019年初被告全職照顧中風母親後，情緒病加重，加上當時多場社會事件令他心情更沉重，壓力無法排解。被告當時在互聯網得知可樂加入乾冰可造成巨響，認為可以「嚇吓警員」。辯方稱被告犯案因受情緒病影響，已感後悔，望法庭考慮他對社會及教會有貢獻，常做義工，予以輕判。

徐官判刑時指，被告因宣洩對警員的不滿，有計劃和預謀地先後兩次將涉案物品拋入警署，意圖製造恐慌，公然挑戰警方，斥被告不理後果，非常不智，有機會危害人命及財物，傷及路過的無辜人士，幸最終無人受傷。

案件編號：WKCC2186/20